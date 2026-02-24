Французский хэтчбек стал самым популярным авто Европы в 2026 году

Renault Clio 2026 года. Фото: carmagazine.co.uk

Европейский автомобильный рынок начал 2026 год с неожиданной смены лидера среди новых легковых машин. Компания Dataforce зафиксировала существенные перестановки в ТОП-10, где первое место занял популярный французский хэтчбек Renault Clio.

Об этом сообщил Autokult.

Реклама

Читайте также:

Новый фаворит

По данным Dataforce, Renault Clio стал самым популярным выбором европейцев в январе. Количество регистраций этой модели достигло 14 660 единиц, что превышает показатели прошлого года на 12,2%. Впрочем, отрыв между первыми шестью позициями рейтинга является минимальным. Вторую строчку занял Volkswagen T-Roc с результатом 14 606 регистраций, хотя спрос на эту модель сократился на 5,8%.

Самой большой сенсацией стало падение показателей Dacia Sandero, которая была абсолютным лидером рынка в 2025 году. В январе эта модель опустилась на 14 место, зафиксировав лишь 11 376 проданных единиц. Эксперты связывают такой спад с плановым обновлением модельного ряда и определенными логистическими вызовами. Представители производителя отмечают, что ситуация должна стабилизироваться в ближайшие месяцы. В то же время в сегменте электрокаров лидирует Skoda Elroq, а среди китайских брендов первенство удерживает MG ZS.

Также читайте:

Самым популярным авто в мире стал компактный кроссовер

Самые дешевые новые гибридные авто, которые можно купить в Украине

ТОП-10 самых популярных авто