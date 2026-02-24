Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Самым популярным авто Европы в 2026 году стал французский хэтчбек

Самым популярным авто Европы в 2026 году стал французский хэтчбек

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 19:45
Французский хэтчбек стал самым популярным авто Европы в 2026 году
Renault Clio 2026 года. Фото: carmagazine.co.uk

Европейский автомобильный рынок начал 2026 год с неожиданной смены лидера среди новых легковых машин. Компания Dataforce зафиксировала существенные перестановки в ТОП-10, где первое место занял популярный французский хэтчбек Renault Clio.

Об этом сообщил Autokult.

Реклама
Читайте также:

Новый фаворит

По данным Dataforce, Renault Clio стал самым популярным выбором европейцев в январе. Количество регистраций этой модели достигло 14 660 единиц, что превышает показатели прошлого года на 12,2%. Впрочем, отрыв между первыми шестью позициями рейтинга является минимальным. Вторую строчку занял Volkswagen T-Roc с результатом 14 606 регистраций, хотя спрос на эту модель сократился на 5,8%.

Самой большой сенсацией стало падение показателей Dacia Sandero, которая была абсолютным лидером рынка в 2025 году. В январе эта модель опустилась на 14 место, зафиксировав лишь 11 376 проданных единиц. Эксперты связывают такой спад с плановым обновлением модельного ряда и определенными логистическими вызовами. Представители производителя отмечают, что ситуация должна стабилизироваться в ближайшие месяцы. В то же время в сегменте электрокаров лидирует Skoda Elroq, а среди китайских брендов первенство удерживает MG ZS.

Также читайте:

Самым популярным авто в мире стал компактный кроссовер

Самые дешевые новые гибридные авто, которые можно купить в Украине

ТОП-10 самых популярных авто

  1. Renault Clio: 14 660 регистраций
  2. Volkswagen T-Roc: 14 606
  3. Peugeot 208: 14 513
  4. VW Golf: 14 377
  5. Fiat Panda: 14 122
  6. Volkswagen Tiguan: 14 020
  7. Toyota Yaris Cross: 13 246
  8. Opel Corsa: 12 951
  9. Skoda Octavia: 12 405
  10. Toyota Yaris: 12 338

рейтинг авто Европа автомобиль Volkswagen Renault продажа авто Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации