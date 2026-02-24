Французький хетчбек став найпопулярнішим авто Європи у 2026 році

Renault Clio 2026 року. Фото: carmagazine.co.uk

Європейський автомобільний ринок розпочав 2026 рік з несподіваної зміни лідера серед нових легкових машин. Компанія Dataforce зафіксувала суттєві перестановки у ТОП-10, де перше місце виборов популярний французький хетчбек Renault Clio.

Про це повідомив Autokult.

Новий фаворит

За даними Dataforce, Renault Clio став найпопулярнішим вибором європейців у січні. Кількість реєстрацій цієї моделі досягла 14 660 одиниць, що перевищує показники минулого року на 12,2%. Втім, відрив між першими шістьма позиціями рейтингу є мінімальним. Другу сходинку посів Volkswagen T-Roc із результатом 14 606 реєстрацій, хоча попит на цю модель скоротився на 5,8%.

Найбільшою сенсацією стало падіння показників Dacia Sandero, яка була абсолютним лідером ринку у 2025 році. У січні ця модель опустилася на 14 місце, зафіксувавши лише 11 376 проданих одиниць. Експерти пов’язують такий спад з плановим оновленням модельного ряду та певними логістичними викликами. Представники виробника зазначають, що ситуація має стабілізуватися найближчими місяцями. Водночас у сегменті електрокарів лідирує Skoda Elroq, а серед китайських брендів першість утримує MG ZS.

