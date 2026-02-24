Французький хетчбек став найпопулярнішим авто Європи у 2026 році

Найпопулярнішим авто Європи у 2026 році став французький хетчбек
Європейський автомобільний ринок розпочав 2026 рік з несподіваної зміни лідера серед нових легкових машин. Компанія Dataforce зафіксувала суттєві перестановки у ТОП-10, де перше місце виборов популярний французький хетчбек Renault Clio.
Про це повідомив Autokult.
Новий фаворит
За даними Dataforce, Renault Clio став найпопулярнішим вибором європейців у січні. Кількість реєстрацій цієї моделі досягла 14 660 одиниць, що перевищує показники минулого року на 12,2%. Втім, відрив між першими шістьма позиціями рейтингу є мінімальним. Другу сходинку посів Volkswagen T-Roc із результатом 14 606 реєстрацій, хоча попит на цю модель скоротився на 5,8%.
Найбільшою сенсацією стало падіння показників Dacia Sandero, яка була абсолютним лідером ринку у 2025 році. У січні ця модель опустилася на 14 місце, зафіксувавши лише 11 376 проданих одиниць. Експерти пов’язують такий спад з плановим оновленням модельного ряду та певними логістичними викликами. Представники виробника зазначають, що ситуація має стабілізуватися найближчими місяцями. Водночас у сегменті електрокарів лідирує Skoda Elroq, а серед китайських брендів першість утримує MG ZS.
ТОП-10 найпопулярніших авто
- Renault Clio: 14 660 реєстрацій
- Volkswagen T-Roc: 14 606
- Peugeot 208: 14 513
- VW Golf: 14 377
- Fiat Panda: 14 122
- Volkswagen Tiguan: 14 020
- Toyota Yaris Cross: 13 246
- Opel Corsa: 12 951
- Skoda Octavia: 12 405
- Toyota Yaris: 12 338
