Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Найпопулярнішим авто у світі став компактний кросовер

Найпопулярнішим авто у світі став компактний кросовер

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 17:40
Компактний кросовер очолила світовий рейтинг продажів: Tesla втрачає лідерство
Toyota RAV4 2025 року. Фото: motortrend.com

Світовий авторинок за підсумками 2025 року продемонстрував зміну лідера серед найбільш популярних моделей. Японський кросовер Toyota RAV4 зумів обійти електричний Tesla Model Y завдяки стабільному попиту в Азії та Америці.

Про це повідомив focus2move.

Реклама
Читайте також:

Тріумф японського кросовера

Toyota RAV4 піднялася на дві сходинки у загальному заліку та посіла перше місце, збільшивши продажі на 1,2%. Зростання забезпечили азійський та американський ринки, де показники збільшилися на 6,8% та 2,1% відповідно. Це дозволило моделі випередити конкурентів та повернути статус головного бестселера планети.

Минулорічний лідер Tesla Model Y опустився на другу позицію через падіння продажів на 10,3%. Показники компанії погіршилися в усіх ключових регіонах: Європі, Азії та Америці. Натомість китайські бренди Geely та Wuling демонструють стрімку експансію, що створює значний тиск на американського виробника електрокарів. Зокрема модель Geely Xingyuan продемонструвала аномальне зростання, піднявшись у рейтингу на понад дві тисячі позицій.

Також читайте:

Ці авто можна брати без вагань: рейтинг надійності

Найгірші роки випуску популярної в Україні Tesla Model Y

Зміна пріоритетів

Загальна тенденція 2025 року вказує на поступове зміщення інтересу покупців у бік гібридів та плагін-гібридів. Хоча сегмент чистих електромобілів зріс на 13%, багато урядів почали скорочувати заходи підтримки. Очікується, що до кінця року популярність гібридних авто випередить темпи розвитку суто електричного транспорту.

Третю сходинку рейтингу втримала Toyota Corolla, попри падіння продажів на 8,6%. У десятку лідерів також увійшли Ford F-Series, Honda CR-V, Chevrolet Silverado та Hyundai Tucson. Замикають ТОП-10 седан Toyota Camry, пікап Toyota Hilux та кросовер Volkswagen Tiguan.

рейтинг Tesla авто електрокари автомобіль продаж авто електромобіль Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації