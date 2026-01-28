Компактний кросовер очолила світовий рейтинг продажів: Tesla втрачає лідерство

Toyota RAV4 2025 року. Фото: motortrend.com

Світовий авторинок за підсумками 2025 року продемонстрував зміну лідера серед найбільш популярних моделей. Японський кросовер Toyota RAV4 зумів обійти електричний Tesla Model Y завдяки стабільному попиту в Азії та Америці.

Про це повідомив focus2move.

Тріумф японського кросовера

Toyota RAV4 піднялася на дві сходинки у загальному заліку та посіла перше місце, збільшивши продажі на 1,2%. Зростання забезпечили азійський та американський ринки, де показники збільшилися на 6,8% та 2,1% відповідно. Це дозволило моделі випередити конкурентів та повернути статус головного бестселера планети.

Минулорічний лідер Tesla Model Y опустився на другу позицію через падіння продажів на 10,3%. Показники компанії погіршилися в усіх ключових регіонах: Європі, Азії та Америці. Натомість китайські бренди Geely та Wuling демонструють стрімку експансію, що створює значний тиск на американського виробника електрокарів. Зокрема модель Geely Xingyuan продемонструвала аномальне зростання, піднявшись у рейтингу на понад дві тисячі позицій.

Зміна пріоритетів

Загальна тенденція 2025 року вказує на поступове зміщення інтересу покупців у бік гібридів та плагін-гібридів. Хоча сегмент чистих електромобілів зріс на 13%, багато урядів почали скорочувати заходи підтримки. Очікується, що до кінця року популярність гібридних авто випередить темпи розвитку суто електричного транспорту.

Третю сходинку рейтингу втримала Toyota Corolla, попри падіння продажів на 8,6%. У десятку лідерів також увійшли Ford F-Series, Honda CR-V, Chevrolet Silverado та Hyundai Tucson. Замикають ТОП-10 седан Toyota Camry, пікап Toyota Hilux та кросовер Volkswagen Tiguan.