Головна Авто Ці авто можна брати без вагань — рейтинг надійності

Ці авто можна брати без вагань — рейтинг надійності

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 19:45
Названо найнадійніші автомобілі останніх років
Автомобілі Toyota. Фото: edmunds.com

Американська організація Consumer Reports оприлюднила результати масштабного дослідження надійності транспортних засобів на основі даних від тисяч водіїв. Звіт охоплює моделі 2020–2026 років випуску та визначає лідерів за відсутністю технічних несправностей.

Про це повідомив Interia Motoryzacja.

Методологія оцінки

Дослідження базується на реальному досвіді 380 000 власників, які оцінювали транспорт у 20 різних категоріях потенційних проблем. Фахівці аналізували як дрібні недоліки в оздобленні інтер’єру чи стабільності мультимедіа, так і критичні поломки двигунів, трансмісій або акумуляторів електрокарів. Підсумковий бал за шкалою від 1 до 100 відображає ймовірність появи несправностей та вартість їх усунення.

Consumer Reports не спирається виключно на думки учасників дорожнього руху. Організація фінансується виключно коштом внесків своїх членів, тому часто ретельно тестує автомобілі, представлені на американському ринку, які завжди купуються за власні гроші.

Кращі доступні автомобілі для купівлі у 2026 році

Пʼять найдовговічніших моделей Honda

Тріумф азійських виробників

Японські бренди продемонстрували найкращі показники, зайнявши перші чотири сходинки переліку. Toyota стала лідером за відсутністю дефектів, набравши 66 пунктів.

Водночас найнижчі оцінки отримали переважно американські марки та виробники електромобілів, серед яких Chrysler (31 пункт), GMC (31), Jeep (28), RAM (26) та Rivian (24).

ТОП-10 надійних автомобільних марок (2020-2026)

  1. Toyota — 66 пунктів
  2. Subaru — 63 пункти
  3. Lexus — 60 пунктів
  4. Honda — 59 пунктів
  5. BMW — 58 пунктів
  6. Nissan — 57 пунктів
  7. Acura — 54 пункти
  8. Buick — 51 пункт
  9. Tesla — 50 пунктів
  10. KIA — 49 пунктів

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
