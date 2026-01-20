Найнадійніші бюджетні авто 2026 року: рейтинг кращих пропозицій

Червоний Subaru Crosstrek 2026 року на засніженій дорозі за містом. Фото: caranddriver.com

Світовий авторинок у 2026 році демонструє позитивні зміни для покупців через появу технологічних та безпечних моделей за розумною ціною. Експерти Consumer Reports визначили найнадійніші варіанти, які варто розглянути для придбання найближчим часом.

Про це повідомив GOBankingRates.

Фаворити Subaru

Subaru Impreza за ціною від 26 595 доларів залишається рідкісною пропозицією у своєму сегменті, позаяк пропонує повний привід уже в базовій комплектації. Цей компактний хетчбек вирізняється міцним кузовом, відмінною оглядовістю та стабільною керованістю на мокрій або засніженій дорозі.

Для тих, хто часто подорожує бездоріжжям, оптимальним вибором стане Subaru Crosstrek вартістю від 26 995 доларів. Модель має збільшений дорожній просвіт та вищу посадку, зберігаючи при цьому паливну економічність та комфорт під час руху.

Економність Toyota Corolla

Toyota Corolla з початковою вартістю 22 275 доларів підтверджує репутацію одного з найбільш витривалих транспортних засобів у світі. Вона забезпечує низькі витрати на технічне обслуговування та високу вартість на вторинному ринку.

Гібридна версія моделі за 22 725 доларів демонструє високу ефективність, споживаючи менш як 4,7 літра пального на 100 км пробігу.

Надійність Honda

Honda Civic за 30 995 доларів поєднує практичність з задоволенням від водіння завдяки чутливій керованості та покращеній шумоізоляції салону. Хоча ціна вища за деяких конкурентів, довгострокова надійність робить її вигідною інвестицією.

У сегменті компактних кросоверів виділяється Honda HR-V вартістю від 26 000 доларів, яка пропонує гнучкий вантажний простір та зручне керування у міському трафіку.

Корейські бренди

Hyundai Elantra за 22 625 доларів приваблює покупців сміливим стилем та розширеною гарантійною підтримкою. Модель пропонує багатий набір систем безпеки та сучасний інтер’єр у бюджетному сегменті.

Новий Kia K4, який прийшов на зміну Forte, коштує від 22 190 доларів. Модель отримала футуристичний дизайн та великий сенсорний дисплей у салоні, що робить її однією з найпрогресивніших пропозицій за таку суму.