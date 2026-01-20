Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Лучшие доступные автомобили для покупки в 2026 году

Лучшие доступные автомобили для покупки в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 19:45
Самые надежные бюджетные авто 2026 года: рейтинг лучших предложений
Красный Subaru Crosstrek 2026 года на заснеженной дороге за городом. Фото: caranddriver.com

Мировой авторынок в 2026 году демонстрирует положительные изменения для покупателей из-за появления технологичных и безопасных моделей по разумной цене. Эксперты Consumer Reports определили самые надежные варианты, которые стоит рассмотреть для приобретения в ближайшее время.

Об этом сообщил GOBankingRates.

Реклама
Читайте также:

Фавориты Subaru

Subaru Impreza по цене от 26 595 долларов остается редким предложением в своем сегменте, так как предлагает полный привод уже в базовой комплектации. Этот компактный хэтчбек отличается прочным кузовом, отличной обзорностью и стабильной управляемостью на мокрой или заснеженной дороге.

Для тех, кто часто путешествует по бездорожью, оптимальным выбором станет Subaru Crosstrek стоимостью от 26 995 долларов. Модель имеет увеличенный дорожный просвет и более высокую посадку, сохраняя при этом топливную экономичность и комфорт во время движения.

Экономность Toyota Corolla

Toyota Corolla с начальной стоимостью 22 275 долларов подтверждает репутацию одного из самых выносливых транспортных средств в мире. Она обеспечивает низкие затраты на техническое обслуживание и высокую стоимость на вторичном рынке.

Гибридная версия модели за 22 725 долларов демонстрирует высокую эффективность, потребляя менее 4,7 литра топлива на 100 км пробега.

Также читайте:

Французы создают совершенно новый тип автомобиля

Почему электромобили в Китае вдвое дешевле, чем в Европе

Надежность Honda

Honda Civic за 30 995 долларов сочетает практичность с удовольствием от вождения благодаря чувствительной управляемости и улучшенной шумоизоляции салона. Хотя цена выше некоторых конкурентов, долгосрочная надежность делает ее выгодной инвестицией.

В сегменте компактных кроссоверов выделяется Honda HR-V стоимостью от 26 000 долларов, которая предлагает гибкое грузовое пространство и удобное управление в городском трафике.

Корейские бренды

Hyundai Elantra за 22 625 долларов привлекает покупателей смелым стилем и расширенной гарантийной поддержкой. Модель предлагает богатый набор систем безопасности и современный интерьер в бюджетном сегменте.

Новый Kia K4, который пришел на смену Forte, стоит от 22 190 долларов. Модель получила футуристический дизайн и большой сенсорный дисплей в салоне, что делает ее одной из самых прогрессивных предложений за такую сумму.

авто цены автомобиль продажа авто Honda Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации