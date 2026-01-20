Самые надежные бюджетные авто 2026 года: рейтинг лучших предложений

Красный Subaru Crosstrek 2026 года на заснеженной дороге за городом. Фото: caranddriver.com

Мировой авторынок в 2026 году демонстрирует положительные изменения для покупателей из-за появления технологичных и безопасных моделей по разумной цене. Эксперты Consumer Reports определили самые надежные варианты, которые стоит рассмотреть для приобретения в ближайшее время.

Об этом сообщил GOBankingRates.

Фавориты Subaru

Subaru Impreza по цене от 26 595 долларов остается редким предложением в своем сегменте, так как предлагает полный привод уже в базовой комплектации. Этот компактный хэтчбек отличается прочным кузовом, отличной обзорностью и стабильной управляемостью на мокрой или заснеженной дороге.

Для тех, кто часто путешествует по бездорожью, оптимальным выбором станет Subaru Crosstrek стоимостью от 26 995 долларов. Модель имеет увеличенный дорожный просвет и более высокую посадку, сохраняя при этом топливную экономичность и комфорт во время движения.

Экономность Toyota Corolla

Toyota Corolla с начальной стоимостью 22 275 долларов подтверждает репутацию одного из самых выносливых транспортных средств в мире. Она обеспечивает низкие затраты на техническое обслуживание и высокую стоимость на вторичном рынке.

Гибридная версия модели за 22 725 долларов демонстрирует высокую эффективность, потребляя менее 4,7 литра топлива на 100 км пробега.

Надежность Honda

Honda Civic за 30 995 долларов сочетает практичность с удовольствием от вождения благодаря чувствительной управляемости и улучшенной шумоизоляции салона. Хотя цена выше некоторых конкурентов, долгосрочная надежность делает ее выгодной инвестицией.

В сегменте компактных кроссоверов выделяется Honda HR-V стоимостью от 26 000 долларов, которая предлагает гибкое грузовое пространство и удобное управление в городском трафике.

Корейские бренды

Hyundai Elantra за 22 625 долларов привлекает покупателей смелым стилем и расширенной гарантийной поддержкой. Модель предлагает богатый набор систем безопасности и современный интерьер в бюджетном сегменте.

Новый Kia K4, который пришел на смену Forte, стоит от 22 190 долларов. Модель получила футуристический дизайн и большой сенсорный дисплей в салоне, что делает ее одной из самых прогрессивных предложений за такую сумму.