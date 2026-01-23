Названы самые надежные автомобили последних лет

Автомобили Toyota. Фото: edmunds.com

Американская организация Consumer Reports обнародовала результаты масштабного исследования надежности транспортных средств на основе данных от тысяч водителей. Отчет охватывает модели 2020-2026 годов выпуска и определяет лидеров по отсутствию технических неисправностей.

Об этом сообщил Interia Motoryzacja.

Методология оценки

Исследование базируется на реальном опыте 380 000 владельцев, которые оценивали транспорт в 20 различных категориях потенциальных проблем. Специалисты анализировали как мелкие недостатки в отделке интерьера или стабильности мультимедиа, так и критические поломки двигателей, трансмиссий или аккумуляторов электрокаров. Итоговый балл по шкале от 1 до 100 отражает вероятность появления неисправностей и стоимость их устранения.

Consumer Reports не опирается исключительно на мнения участников дорожного движения. Организация финансируется исключительно за счет взносов своих членов, поэтому часто тщательно тестирует автомобили, представленные на американском рынке, которые всегда покупаются за собственные деньги.

Триумф азиатских производителей

Японские бренды продемонстрировали лучшие показатели, заняв первые четыре строчки перечня. Toyota стала лидером по отсутствию дефектов, набрав 66 пунктов.

В то же время самые низкие оценки получили преимущественно американские марки и производители электромобилей, среди которых Chrysler (31 пункт), GMC (31), Jeep (28), RAM (26) и Rivian (24).

