Самым популярным авто в мире стал компактный кроссовер

Дата публикации 28 января 2026 17:40
Компактный кроссовер возглавил мировой рейтинг продаж: Tesla теряет лидерство
Toyota RAV4 2025 года. Фото: motortrend.com

Мировой авторынок по итогам 2025 года продемонстрировал смену лидера среди наиболее популярных моделей. Японский кроссовер Toyota RAV4 сумел обойти электрический Tesla Model Y благодаря стабильному спросу в Азии и Америке.

Об этом сообщил focus2move.

Триумф японского кроссовера

Toyota RAV4 поднялась на две ступеньки в общем зачете и заняла первое место, нарастив продажи на 1,2%. Рост обеспечили азиатский и американский рынки, где показатели увеличились на 6,8% и 2,1% соответственно. Это позволило модели опередить конкурентов и вернуть статус главного бестселлера планеты.

Прошлогодний лидер Tesla Model Y опустился на вторую позицию из-за падения продаж на 10,3%. Показатели компании ухудшились во всех ключевых регионах: Европе, Азии и Америке. Зато китайские бренды Geely и Wuling демонстрируют стремительную экспансию, что создает значительное давление на американского производителя электрокаров. В частности модель Geely Xingyuan продемонстрировала аномальный рост, поднявшись в рейтинге более чем на две тысячи позиций.

Эти авто можно брать без колебаний: рейтинг надежности

Худшие годы выпуска популярной в Украине Tesla Model Y

Изменение приоритетов

Общая тенденция 2025 года указывает на постепенное смещение интереса покупателей в сторону гибридов и плагин-гибридов. Хотя сегмент чистых электромобилей вырос на 13%, многие правительства начали сокращать меры поддержки. Ожидается, что до конца года популярность гибридных авто опередит темпы развития чисто электрического транспорта.

Третью строчку рейтинга удержала Toyota Corolla, несмотря на падение продаж на 8,6%. В десятку лидеров также вошли Ford F-Series, Honda CR-V, Chevrolet Silverado и Hyundai Tucson. Замыкают ТОП-10 седан Toyota Camry, пикап Toyota Hilux и кроссовер Volkswagen Tiguan.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
