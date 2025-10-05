Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Производитель предупредил о риске французских авто

Производитель предупредил о риске французских авто

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 14:22
Водителей предупредили о рисках французских авто
2025 Citroen C3 Aircross Фото: autocar.co.uk

Бренд Citroen объявил о срочном, обязательном к исполнению отзыве своих популярных моделей линейки C3 и призвал владельцев немедленно прекратить управление автомобилями. Причина — выявлен серьезный дефект безопасности, связанный со сборкой блока педали тормоза.

Об этом сообщил Express.

Реклама
Читайте также:

Какие авто опасны

По данным Stellantis (материнская компания Citroen), неисправность может привести к отсоединению или потере эффективности механических тормозов, что создает высокий риск на дороге.

Хотя автоматическое экстренное торможение и электронный парковочный тормоз остаются рабочими, компания инициирует акцию "stop-drive" для защиты клиентов.

Опасность касается всей текущей праворульной линейки C3:

  • Citroen C3 (с 2025 модельного года);
  • Citroen e-C3 (с 2024 модельного года);
  • Citroen C3 Aircross (с 2025 модельного года);
  • Citroen e-C3 Aircross (с 2025 модельного года).

Владельцам пострадавших авто предоставляют бесплатный ремонт и подменный автомобиль на время проверки.

Также читайте:

Почему стоит купить компактный кроссовер в Украине

Британцы назвали лучшие электромобили в 2025 году

Пять подержанных авто, которые никогда не ломаются

Двойной удар

Этот случай особенно неприятен для Stellantis, поскольку стал вторым крупным отзывом для автомобилей Citroen в течение короткого времени. Только в июне компания уже проводила масштабную кампанию для старых моделей:

  • Citroen C3 (2009-2019);
  • Citroen DS 3 (2009-2019);
  • некоторых версий C4, DS4 и DS5.

Причинами предыдущего отзыва была неисправность подушек безопасности Takata, которые в случае столкновения могли разорваться и нанести серьезные травмы или привести к смерти. Постоянные проблемы с безопасностью вызывают вопросы к контролю качества Stellantis.

ремонт авто проблемы советы автомобиль дефекты
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации