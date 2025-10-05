Водителей предупредили о рисках французских авто

Производитель предупредил о риске французских авто
Бренд Citroen объявил о срочном, обязательном к исполнению отзыве своих популярных моделей линейки C3 и призвал владельцев немедленно прекратить управление автомобилями. Причина — выявлен серьезный дефект безопасности, связанный со сборкой блока педали тормоза.
Об этом сообщил Express.
Какие авто опасны
По данным Stellantis (материнская компания Citroen), неисправность может привести к отсоединению или потере эффективности механических тормозов, что создает высокий риск на дороге.
Хотя автоматическое экстренное торможение и электронный парковочный тормоз остаются рабочими, компания инициирует акцию "stop-drive" для защиты клиентов.
Опасность касается всей текущей праворульной линейки C3:
- Citroen C3 (с 2025 модельного года);
- Citroen e-C3 (с 2024 модельного года);
- Citroen C3 Aircross (с 2025 модельного года);
- Citroen e-C3 Aircross (с 2025 модельного года).
Владельцам пострадавших авто предоставляют бесплатный ремонт и подменный автомобиль на время проверки.
Также читайте:
Почему стоит купить компактный кроссовер в Украине
Британцы назвали лучшие электромобили в 2025 году
Пять подержанных авто, которые никогда не ломаются
Двойной удар
Этот случай особенно неприятен для Stellantis, поскольку стал вторым крупным отзывом для автомобилей Citroen в течение короткого времени. Только в июне компания уже проводила масштабную кампанию для старых моделей:
- Citroen C3 (2009-2019);
- Citroen DS 3 (2009-2019);
- некоторых версий C4, DS4 и DS5.
Причинами предыдущего отзыва была неисправность подушек безопасности Takata, которые в случае столкновения могли разорваться и нанести серьезные травмы или привести к смерти. Постоянные проблемы с безопасностью вызывают вопросы к контролю качества Stellantis.
Читайте Новини.LIVE!