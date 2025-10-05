Водителей предупредили о рисках французских авто

2025 Citroen C3 Aircross Фото: autocar.co.uk

Бренд Citroen объявил о срочном, обязательном к исполнению отзыве своих популярных моделей линейки C3 и призвал владельцев немедленно прекратить управление автомобилями. Причина — выявлен серьезный дефект безопасности, связанный со сборкой блока педали тормоза.

Об этом сообщил Express.

По данным Stellantis (материнская компания Citroen), неисправность может привести к отсоединению или потере эффективности механических тормозов, что создает высокий риск на дороге.

Хотя автоматическое экстренное торможение и электронный парковочный тормоз остаются рабочими, компания инициирует акцию "stop-drive" для защиты клиентов.

Опасность касается всей текущей праворульной линейки C3:

Citroen C3 (с 2025 модельного года);

Citroen e-C3 (с 2024 модельного года);

Citroen C3 Aircross (с 2025 модельного года);

Citroen e-C3 Aircross (с 2025 модельного года).

Владельцам пострадавших авто предоставляют бесплатный ремонт и подменный автомобиль на время проверки.

Двойной удар

Этот случай особенно неприятен для Stellantis, поскольку стал вторым крупным отзывом для автомобилей Citroen в течение короткого времени. Только в июне компания уже проводила масштабную кампанию для старых моделей:

Citroen C3 (2009-2019);

Citroen DS 3 (2009-2019);

некоторых версий C4, DS4 и DS5.

Причинами предыдущего отзыва была неисправность подушек безопасности Takata, которые в случае столкновения могли разорваться и нанести серьезные травмы или привести к смерти. Постоянные проблемы с безопасностью вызывают вопросы к контролю качества Stellantis.