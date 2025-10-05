Водіїв попередили про ризики французьких авто

2025 Citroen C3 Aircross Фото: autocar.co.uk

Бренд Citroen оголосила про термінове, обов'язкове до виконання відкликання своїх популярних моделей лінійки C3 та закликала власників негайно припинити керування автомобілями. Причина — виявлено серйозний дефект безпеки, пов'язаний зі складанням блоку педалі гальма.

Про це повідомив Express.

Які авто небезпечні

За даними Stellantis (материнська компанія Citroen), несправність може призвести до від’єднання або втрати ефективності механічних гальм, що створює високий ризик на дорозі.

Хоча автоматичне екстрене гальмування та електронне паркувальне гальмо залишаються робочими, компанія ініціює акцію "stop-drive" для захисту клієнтів.

Небезпека стосується усієї поточної праворульної лінійки C3:

Citroen C3 (з 2025 модельного року);

Citroen e-C3 (з 2024 модельного року);

Citroen C3 Aircross (з 2025 модельного року);

Citroen e-C3 Aircross (з 2025 модельного року).

Власникам постраждалих авто надають безкоштовний ремонт та підмінний автомобіль на час перевірки.

Подвійний удар

Цей випадок особливо неприємний для Stellantis, позаяк став другим великим відкликанням для автомобілів Citroen протягом короткого часу. Лише у червні компанія вже проводила масштабну кампанію для старих моделей:

Citroen C3 (2009-2019);

Citroen DS 3 (2009-2019);

деяких версій C4, DS4 та DS5.

Причинами попереднього відкликання була несправність подушок безпеки Takata, які в разі зіткнення могли розірватися та завдати серйозних травм або призвести до смерті. Постійні проблеми з безпекою викликають питання до контролю якості Stellantis.