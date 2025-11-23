Subaru Crosstrek Wilderness: стоит ли он своих денег

Стоит ли Subaru Crosstrek Wilderness своих денег
Идеальным выбором для бюджетных поклонников бездорожья называют японское авто Subaru Crosstrek Wilderness благодаря обновленной подвеске и защите. Впрочем, несмотря на увеличенную проходимость, этот субкомпактный кроссовер имеет ряд компромиссов, особенно по качеству салона и электроники.
Об этом написал Jalopnik.
Что изменилось
Subaru Crosstrek Wilderness является усиленной версией стандартного Crosstrek. Она получила обновленную подвеску и более высокие пружины, что увеличило дорожный просвет, а также улучшило углы въезда и съезда. Дополнительно установлены вездеходные шины и алюминиевые пластины снизу, которые должны защитить уязвимые механические компоненты на бездорожье.
Стоит отметить, что Wilderness лишь немного дороже стандартной модели: Crosstrek Limited 2026 года стоит не менее 32 995 долларов, тогда как базовая цена Wilderness составляет 33 795 долларов.
Привлекательность модели заключается в лучшей проходимости, но, как и любой бюджетный автомобиль, Subaru Crosstrek Wilderness не идеален
Что стоит знать
Он страдает от тех же мелких недостатков, что и базовый Crosstrek, которые в основном касаются информационно-развлекательной системы. Владельцы жалуются, что сенсорный экран работает с заметной задержкой и загружается медленно, что снижает комфорт при управлении.
Несмотря на это, большинство водителей Crosstrek Wilderness в целом довольны своей покупкой, поскольку технические преимущества перевешивают эти недостатки.
Модель 2024 года быстро нашла своих поклонников. Владельцы отмечают его удивительную проходимость и эффективный расход топлива. Даже вариатор, который обычно вызывает критику, в этой версии воспринимается как резвый и приятный в управлении.
Некоторые обозреватели отмечают, что Crosstrek недостаточно роскошный, что ожидаемо в этом ценовом сегменте. Также неоднозначными являются отзывы о сиденьях: несмотря на то, что некоторые пользователи считают их удобными для длительных поездок, другие жалуются на боль в спине из-за слабой поясничной поддержки водительского кресла.
