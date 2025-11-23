Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Стоит ли Subaru Crosstrek Wilderness своих денег

Стоит ли Subaru Crosstrek Wilderness своих денег

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 14:22
обновлено: 23:59
Subaru Crosstrek Wilderness: стоит ли он своих денег
2024 Subaru Crosstrek Wilderness Фото: topspeed.com

Идеальным выбором для бюджетных поклонников бездорожья называют японское авто Subaru Crosstrek Wilderness благодаря обновленной подвеске и защите. Впрочем, несмотря на увеличенную проходимость, этот субкомпактный кроссовер имеет ряд компромиссов, особенно по качеству салона и электроники.

Об этом написал Jalopnik.

Реклама
Читайте также:

Что изменилось

Subaru Crosstrek Wilderness является усиленной версией стандартного Crosstrek. Она получила обновленную подвеску и более высокие пружины, что увеличило дорожный просвет, а также улучшило углы въезда и съезда. Дополнительно установлены вездеходные шины и алюминиевые пластины снизу, которые должны защитить уязвимые механические компоненты на бездорожье.

Стоит отметить, что Wilderness лишь немного дороже стандартной модели: Crosstrek Limited 2026 года стоит не менее 32 995 долларов, тогда как базовая цена Wilderness составляет 33 795 долларов.

Привлекательность модели заключается в лучшей проходимости, но, как и любой бюджетный автомобиль, Subaru Crosstrek Wilderness не идеален

Также читайте:

Почему водители боятся покупать автомобили Subaru

Лучшие годы выпуска Subaru Outback

Что Toyota должна позаимствовать у Subaru

Что стоит знать

Он страдает от тех же мелких недостатков, что и базовый Crosstrek, которые в основном касаются информационно-развлекательной системы. Владельцы жалуются, что сенсорный экран работает с заметной задержкой и загружается медленно, что снижает комфорт при управлении.

Несмотря на это, большинство водителей Crosstrek Wilderness в целом довольны своей покупкой, поскольку технические преимущества перевешивают эти недостатки.

Модель 2024 года быстро нашла своих поклонников. Владельцы отмечают его удивительную проходимость и эффективный расход топлива. Даже вариатор, который обычно вызывает критику, в этой версии воспринимается как резвый и приятный в управлении.

Некоторые обозреватели отмечают, что Crosstrek недостаточно роскошный, что ожидаемо в этом ценовом сегменте. Также неоднозначными являются отзывы о сиденьях: несмотря на то, что некоторые пользователи считают их удобными для длительных поездок, другие жалуются на боль в спине из-за слабой поясничной поддержки водительского кресла.

Япония авто советы цены автомобиль
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации