Чи вартий Subaru Crosstrek Wilderness своїх грошей

Дата публікації: 23 листопада 2025 14:22
Оновлено: 23:59
Subaru Crosstrek Wilderness: чи вартий він своїх грошей
2024 Subaru Crosstrek Wilderness Фото: topspeed.com

Ідеальним вибором для бюджетних шанувальників бездоріжжя називають японське авто Subaru Crosstrek Wilderness завдяки оновленій підвісці та захисту. Втім, попри збільшену прохідність, цей субкомпактний кросовер має низку компромісів, особливо щодо якості салону та електроніки.

Про це написав Jalopnik.

Що змінилося

Subaru Crosstrek Wilderness є посиленою версією стандартного Crosstrek. Вона отримала оновлену підвіску та вищі пружини, що збільшило дорожній просвіт, а також покращило кути в'їзду та з'їзду. Додатково встановлені всюдихідні шини та алюмінієві пластини знизу, які мають захистити вразливі механічні компоненти на бездоріжжі.

Варто відзначити, що Wilderness лише трохи дорожчий за стандартну модель: Crosstrek Limited 2026 року коштує щонайменше 32 995 доларів, тоді як базова ціна Wilderness становить 33 795 доларів.

Привабливість моделі полягає у кращій прохідності, але, як і будь-який бюджетний автомобіль, Subaru Crosstrek Wilderness не ідеальний

Що варто знати

Він страждає від тих самих дрібних недоліків, що й базовий Crosstrek, які здебільшого стосуються інформаційно-розважальної системи. Власники скаржаться, що сенсорний екран працює з помітною затримкою та завантажується повільно, що знижує комфорт під час керування. Попри це, більшість водіїв Crosstrek Wilderness загалом задоволені своєю покупкою, позаяк технічні переваги переважують ці недоліки.

Модель 2024 року швидко знайшла своїх прихильників. Власники наголошують на його дивовижній прохідності та ефективній витраті палива. Навіть варіатор, який зазвичай викликає критику, у цій версії сприймається як жвавий та приємний у керуванні.

Деякі оглядачі зазначають, що Crosstrek недостатньо розкішний, що є очікуваним у цьому ціновому сегменті. Також неоднозначними є відгуки про сидіння: попри те, що певні користувачі вважають їх зручними для тривалих поїздок, інші скаржаться на біль у спині через слабку поперекову підтримку водійського крісла.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
