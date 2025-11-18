Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Почему водители боятся покупать автомобили Subaru

Почему водители боятся покупать автомобили Subaru

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 06:45
обновлено: 07:25
Проблемы автомобилей Subaru: мифы и реальность
Автомобили Subaru. Фото: gearpatrol.com

Автомобили Subaru часто овеяны легендами о сверхсложном ремонте и чрезмерном потреблении масла, что пугает потенциальных покупателей. Эксперты разобрались, какие из этих проблем являются выдумкой, а какие — конструктивной особенностью оппозитных двигателей, требующей внимания.

Как выяснили авторы канала "Фиксим Тачку", страшилки вокруг Subaru в основном являются преувеличенными мифами, хотя некоторые реальные проблемы все же существуют.

Реклама
Читайте также:

Замена свечей

Самая популярная байка утверждает, что для замены свечей в оппозитном двигателе Subaru необходимо либо опускать, либо даже вытаскивать двигатель. На самом деле, для доступа к свечам достаточно снять аккумулятор с одной стороны и короб воздушного фильтра с другой.

Заменить свечи вполне реально, хотя это может занять больше времени из-за ограниченного пространства возле лонжеронов. Это неудобно, но не требует демонтажа двигателя.

Дорого и ненадежно

Распространено мнение, что Subaru всегда ломается и его обслуживание космически дорогое. На самом деле, высокая стоимость обслуживания касается исключительно ремонта самого двигателя из-за его оппозитного расположения (две головки, четыре распредвала, две прокладки ГБЦ).

Замена ходовой части и другие стандартные работы не отличаются по цене от других японских брендов. Проблемы с надежностью, как и у большинства марок, чаще всего возникают из-за покупки авто со скрученным пробегом или в запущенном состоянии.

Также читайте:

Почему на логотипе Subaru шесть звезд

Лучшие годы выпуска кроссовера Subaru Outback

Главные недостатки Subaru Forester с пробегом

Реальные вызовы

Две другие проблемы являются конструктивными особенностями, которые проявляются только при определенных условиях эксплуатации — расход масла и стук цилиндра.

Если у водителя турбированный двигатель (например, 2.0L) или мощные атмосферные (3.0L/3.6L), и он регулярно крутит их до высоких оборотов, то масло действительно будет сгорать. Но в таком режиме эксплуатации его будет потреблять любой двигатель. Обычные модели (1.6L, 2.0L, 2.5L на вариаторе), которые эксплуатируются в нормальных городских режимах и имеют ухоженный мотор, между заменами масла практически не требуют его доливания.

Стук четвертого цилиндра касается преимущественно турбированных Subaru, которые эксплуатируются в очень жестких режимах. Проблема связана с конструкцией оппозитного двигателя:

  • горизонтальное расположение цилиндров затрудняет равномерное смазывание;
  • четвертый цилиндр является наиболее теплонагруженным, поскольку охлаждающая жидкость проходит его последним, забрав тепло от предыдущих цилиндров;
  • использование компактных поршней с уменьшенной высотой "юбки" способствует более быстрому износу и задирам.

Если водитель не следит за уровнем масла или постоянно дает двигателю максимальную нагрузку, это приводит к неприятным последствиям, которые не ограничиваются только четвертым цилиндром.

авто проблемы автомобиль мифы развенчиваем мифы подержанные авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации