Проблемы автомобилей Subaru: мифы и реальность

Автомобили Subaru. Фото: gearpatrol.com

Автомобили Subaru часто овеяны легендами о сверхсложном ремонте и чрезмерном потреблении масла, что пугает потенциальных покупателей. Эксперты разобрались, какие из этих проблем являются выдумкой, а какие — конструктивной особенностью оппозитных двигателей, требующей внимания.

Как выяснили авторы канала "Фиксим Тачку", страшилки вокруг Subaru в основном являются преувеличенными мифами, хотя некоторые реальные проблемы все же существуют.

Реклама

Читайте также:

Замена свечей

Самая популярная байка утверждает, что для замены свечей в оппозитном двигателе Subaru необходимо либо опускать, либо даже вытаскивать двигатель. На самом деле, для доступа к свечам достаточно снять аккумулятор с одной стороны и короб воздушного фильтра с другой.

Заменить свечи вполне реально, хотя это может занять больше времени из-за ограниченного пространства возле лонжеронов. Это неудобно, но не требует демонтажа двигателя.

Дорого и ненадежно

Распространено мнение, что Subaru всегда ломается и его обслуживание космически дорогое. На самом деле, высокая стоимость обслуживания касается исключительно ремонта самого двигателя из-за его оппозитного расположения (две головки, четыре распредвала, две прокладки ГБЦ).

Замена ходовой части и другие стандартные работы не отличаются по цене от других японских брендов. Проблемы с надежностью, как и у большинства марок, чаще всего возникают из-за покупки авто со скрученным пробегом или в запущенном состоянии.

Также читайте:

Почему на логотипе Subaru шесть звезд

Лучшие годы выпуска кроссовера Subaru Outback

Главные недостатки Subaru Forester с пробегом

Реальные вызовы

Две другие проблемы являются конструктивными особенностями, которые проявляются только при определенных условиях эксплуатации — расход масла и стук цилиндра.

Если у водителя турбированный двигатель (например, 2.0L) или мощные атмосферные (3.0L/3.6L), и он регулярно крутит их до высоких оборотов, то масло действительно будет сгорать. Но в таком режиме эксплуатации его будет потреблять любой двигатель. Обычные модели (1.6L, 2.0L, 2.5L на вариаторе), которые эксплуатируются в нормальных городских режимах и имеют ухоженный мотор, между заменами масла практически не требуют его доливания.

Стук четвертого цилиндра касается преимущественно турбированных Subaru, которые эксплуатируются в очень жестких режимах. Проблема связана с конструкцией оппозитного двигателя:

горизонтальное расположение цилиндров затрудняет равномерное смазывание;

четвертый цилиндр является наиболее теплонагруженным, поскольку охлаждающая жидкость проходит его последним, забрав тепло от предыдущих цилиндров;

использование компактных поршней с уменьшенной высотой "юбки" способствует более быстрому износу и задирам.

Если водитель не следит за уровнем масла или постоянно дает двигателю максимальную нагрузку, это приводит к неприятным последствиям, которые не ограничиваются только четвертым цилиндром.