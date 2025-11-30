Видео
Стоит ли купить подержанный Toyota Camry XV50

Дата публикации 30 ноября 2025 14:30
Подержанный Toyota Camry XV50: стоит ли купить
Toyota Camry XV50 Фото: Toyota

Образцом классического седана высшего среднего класса является Toyota Camry седьмого поколения (2011-2020), который многие считают более комфортным и лучше звукоизолированным, чем новые модели. Благодаря высокой надежности двигателей, этот автомобиль и сегодня остается популярным выбором, хотя потенциальному покупателю стоит тщательно проверять его на наличие коррозии.

Об этом написал Autokult.

Технические характеристики

Toyota Camry XV50 — это классический переднеприводный седан длиной 4,8 метра с просторным салоном и багажником на 506 литров. Она имеет гидравлический усилитель руля, переднюю подвеску типа Макферсон и многорычажную заднюю. Важно помнить о необходимости регулировки геометрии задней оси примерно каждые 100 000 км.

Беспроигрышным выбором считаются бензиновые двигатели 2,5 (2AR-FE) и культовый 3,5 (2GR-FE). Оба оснащены надежным многоточечным впрыском и известны своей долговечностью при условии надлежащего обслуживания.

На обоих двигателях стоит периодически проверять цепь ГРМ. Если слышен лязг, на 2,5-литровом моторе причиной обычно является неисправность регуляторов положения распределительного вала. Это дорогостоящее, но редкое вмешательство. Кроме того, у этих агрегатов на авто до 2014 года выпуска может возникать вибрация из-за неисправной шестерни балансировочного вала.

Расход топлива на 100 км:

  • гибрид: около 6 л.
  • 2.5 л: 9-10 л.
  • 3.5 V6: 12-15 л.

6-ступенчатые автоматические коробки передач также очень надежны, но при агрессивной эксплуатации возможен износ компонентов гидротрансформатора.

Распространенные неисправности

Главная проблема XV50 — коррозия, особенно на автомобилях до рестайлинга 2014 года. Ржавчина поражает практически каждую часть кузова и шасси, скрываясь в закрытых профилях. Перед покупкой обязательно нужен тщательный осмотр, так как механическая часть обычно не вызывает нареканий.

Интерьер не такой долговечный, как у некоторых европейских конкурентов: иногда могут появляться скрипы, трещины или царапины декоративных элементов. Электрика и электроника заслуживают похвалы; если есть проблемы с ними, то высока вероятность, что автомобиль был утоплен.

Подвеска в целом прочная. Чаще всего в замене нуждаются стойки стабилизатора и рулевой вал (или его шарнир) каждые 80 000-100 000 км. Также необходимо регулярно проверять состояние тормозных суппортов (особенно задних, которые подвержены коррозии) и вовремя заменять не слишком долговечные тормозные диски на более качественные аналоги.

Средние цены в Украине

По состоянию на конец 2025 года средние цены на Toyota Camry XV50 в Украине варьируются в зависимости от года выпуска, пробега, состояния и типа двигателя (бензин или гибрид):

  • начальный диапазон (2011-2014): 11 500-14 500 долларов;
  • средний диапазон (2014-2017): 15 000-18 500 долларов;
  • высокий диапазон (2018-2020, в том числе переходные модели и гибриды): 19 000-24 000+ долларов.

авто советы автомобиль Toyota подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
