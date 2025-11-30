Відео
Чи варто купити вживаний Toyota Camry XV50

Дата публікації: 30 листопада 2025 14:30
Вживаний Toyota Camry XV50: чи варто купити
Toyota Camry XV50 Фото: Toyota

Взірцем класичного седана вищого середнього класу є Toyota Camry сьомого покоління (2011–2020), який багато хто вважає комфортнішим та краще звукоізольованим, ніж новіші моделі. Завдяки високій надійності двигунів, цей автомобіль й сьогодні залишається популярним вибором, хоча потенційному покупцеві варто ретельно перевіряти його на наявність корозії.

Про це написав Autokult.

Технічні характеристики

Toyota Camry XV50 — це класичний передньопривідний седан довжиною 4,8 метра з просторим салоном та багажником на 506 літрів. Вона має гідравлічний підсилювач керма, передню підвіску типу Макферсон та багато важільну задню. Важливо пам'ятати про необхідність регулювання геометрії задньої осі приблизно кожні 100 000 км.

Безпрограшним вибором вважаються бензинові двигуни 2,5 (2AR-FE) та культовий 3,5 (2GR-FE). Обидва оснащені надійним багатоточковим уприскуванням та відомі своєю довговічністю за умови належного обслуговування.

На обох двигунах варто періодично перевіряти ланцюг ГРМ. Якщо чути брязкіт, на 2,5-літровому моторі причиною зазвичай є несправність регуляторів положення розподільного валу. Це дороге, але рідкісне втручання. Крім того, у цих агрегатів на авто до 2014 року випуску може виникати вібрація через несправну шестерню балансувального вала.

Витрата палива на 100 км:

  • гібрид: близько 6 л.
  • 2.5 л: 9–10 л.
  • 3.5 V6: 12–15 л.

6-ступеневі автоматичні коробки передач також дуже надійні, але при агресивній експлуатації можливий знос компонентів гідротрансформатора.

Поширені несправності

Головна проблема XV50 — корозія, особливо на автомобілях до рестайлінгу 2014 року. Іржа вражає практично кожну частину кузова та шасі, приховуючись у закритих профілях. Перед покупкою обов’язково потрібен ретельний огляд, позаяк механічна частина зазвичай не викликає нарікань.

Інтер'єр не такий довговічний, як у деяких європейських конкурентів: іноді можуть з'являтися скрипи, тріщини або подряпини декоративних елементів. Електрика та електроніка заслуговують на похвалу; якщо є проблеми з ними, є висока ймовірність, що автомобіль був втоплений.

Підвіска в цілому міцна. Найчастіше заміни потребують стійки стабілізатора та рульовий вал (або його шарнір) кожні 80 000–100 000 км. Також необхідно регулярно перевіряти стан гальмівних супортів (особливо задніх, які схильні до корозії) та вчасно замінювати не надто довговічні гальмівні диски на якісніші аналоги.

Середні ціни в Україні

Станом на кінець 2025 року середні ціни на Toyota Camry XV50 в Україні варіюються залежно від року випуску, пробігу, стану та типу двигуна (бензин чи гібрид):

  • початковий діапазон (2011–2014): 11 500–14 500 доларів;
  • середній діапазон (2014–2017): 15 000–18 500 доларів;
  • високий діапазон (2018–2020, зокрема перехідні моделі та гібриди): 19 000–24 000+ доларів.

авто поради автомобіль Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
