Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Стоит ли купить подержанный Toyota Auris

Стоит ли купить подержанный Toyota Auris

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 06:45
Подержанный Toyota Auris: стоит ли купить
Toyota Auris второго поколения. Фото: exchangeandmart.co.uk

Toyota Auris считается одним из самых надежных компактных автомобилей на вторичном рынке благодаря проверенным двигателям и простоте конструкции. Первое поколение модели фактически является хэтчбек-версией культовой Corolla, вторая генерация получила более современный дизайн. Оба ценятся на рынке за надежность, но имеют свои компромиссы по комфорту и динамике.

Об этом написал Moto.

Реклама
Читайте также:

Auris I (2006-2012)

Auris первого поколения — компактный (422 см в длину), хорошо защищенный от коррозии хэтчбек. Салон автомобиля нейтральный, преимущественно аналоговый, что упрощает управление. Материалы отделки устойчивы к износу, хотя и легко царапаются. Объем багажника составляет 355 литров (310 л в гибриде).

Механики советуют атмосферные бензиновые двигатели (1.33, 1.4, 1.6 л) за их выносливость, умеренный расход топлива и возможность установки ГБО.

Наиболее интересна гибридная версия (1.8 л, 136 л.с.), которая является лидером по ликвидности и экономичности (расход в городе менее 5 л/100 км).

Дизельные двигатели D-4D (1.4, 2.0, 2.2 л) имеют худшую репутацию по надежности: в мощных версиях могут возникать проблемы с ГБЦ и системой нейтрализации выхлопных газов.

Также читайте:

Подержанные Toyota, от которых надо держаться подальше

Появились новые значительно более дешевые версии Toyota RAV4

Водители назвали самые неприятные функции Toyota

Auris II (2012-2019)

Второе поколение получило более выразительный, угловатый дизайн. В салоне появился сенсорный экран, но его программное обеспечение и графика достаточно простыми. Материалы салона не претерпели существенных улучшений по сравнению с предшественником, а второй ряд сидений остается достаточно тесным. Багажник хэтчбека вмещает 360 л, универсал (Touring Sports) — 530/1658 л.

Лидируют атмосферные бензиновые (1.33 и 1.6 л). После рестайлинга появился 1.2 Turbo (116 л.с.), который обеспечивает лучшую динамику, но имеет более высокую стоимость обслуживания и уязвимый турбонаддув (выход из строя после 50 000-60 000 км).

Лидером продаж является гибрид (1.8 л, 136 л.с.). Хотя разгон до 100 км/ч составляет 10,9 с, его реальный городской расход около 6 л/100 км и общая долговечность системы делают его самым привлекательным вариантом.

Средние цены в Украине

Ориентировочная средняя цена на Toyota Auris I составляет 6500-9000 долларов, Auris II может стоить 9500-15 000 долларов.

авто советы цены автомобиль Toyota подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации