Подержанный Toyota Auris: стоит ли купить

Toyota Auris считается одним из самых надежных компактных автомобилей на вторичном рынке благодаря проверенным двигателям и простоте конструкции. Первое поколение модели фактически является хэтчбек-версией культовой Corolla, вторая генерация получила более современный дизайн. Оба ценятся на рынке за надежность, но имеют свои компромиссы по комфорту и динамике.

Auris I (2006-2012)

Auris первого поколения — компактный (422 см в длину), хорошо защищенный от коррозии хэтчбек. Салон автомобиля нейтральный, преимущественно аналоговый, что упрощает управление. Материалы отделки устойчивы к износу, хотя и легко царапаются. Объем багажника составляет 355 литров (310 л в гибриде).

Механики советуют атмосферные бензиновые двигатели (1.33, 1.4, 1.6 л) за их выносливость, умеренный расход топлива и возможность установки ГБО.

Наиболее интересна гибридная версия (1.8 л, 136 л.с.), которая является лидером по ликвидности и экономичности (расход в городе менее 5 л/100 км).

Дизельные двигатели D-4D (1.4, 2.0, 2.2 л) имеют худшую репутацию по надежности: в мощных версиях могут возникать проблемы с ГБЦ и системой нейтрализации выхлопных газов.

Auris II (2012-2019)

Второе поколение получило более выразительный, угловатый дизайн. В салоне появился сенсорный экран, но его программное обеспечение и графика достаточно простыми. Материалы салона не претерпели существенных улучшений по сравнению с предшественником, а второй ряд сидений остается достаточно тесным. Багажник хэтчбека вмещает 360 л, универсал (Touring Sports) — 530/1658 л.

Лидируют атмосферные бензиновые (1.33 и 1.6 л). После рестайлинга появился 1.2 Turbo (116 л.с.), который обеспечивает лучшую динамику, но имеет более высокую стоимость обслуживания и уязвимый турбонаддув (выход из строя после 50 000-60 000 км).

Лидером продаж является гибрид (1.8 л, 136 л.с.). Хотя разгон до 100 км/ч составляет 10,9 с, его реальный городской расход около 6 л/100 км и общая долговечность системы делают его самым привлекательным вариантом.

Средние цены в Украине

Ориентировочная средняя цена на Toyota Auris I составляет 6500-9000 долларов, Auris II может стоить 9500-15 000 долларов.