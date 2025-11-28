Відео
Чи варто купити вживаний Toyota Auris

Дата публікації: 28 листопада 2025 06:45
Вживаний Toyota Auris: чи варто купити
Toyota Auris другого покоління. Фото: exchangeandmart.co.uk

Toyota Auris вважається одним із найнадійніших компактних автомобілів на вторинному ринку завдяки перевіреним двигунам і простоті конструкції. Перше покоління моделі фактично є хетчбек-версією культової Corolla, друга генерація отримала більш сучасний дизайн. Обидва цінуються на ринку за надійність, але мають свої компроміси щодо комфорту та динаміки.

Про це написав Moto.

Auris I (2006–2012)

Auris першого покоління — компактний (422 см завдовжки), добре захищений від корозії хетчбек. Салон автомобіля нейтральний, переважно аналоговий, що спрощує керування. Матеріали оздоблення стійкі до зносу, хоча й легко дряпаються. Об'єм багажника становить 355 літрів (310 л у гібриді).

Механіки радять атмосферні бензинові двигуни (1.33, 1.4, 1.6 л) за їхню витривалість, помірну витрату палива та можливість встановлення ГБО.

Найцікавішим є гібридна версія (1.8 л, 136 к.с.), яка є лідером за ліквідністю та економічністю (витрата в місті менш як 5 л/100 км).

Дизельні двигуни D-4D (1.4, 2.0, 2.2 л) мають гіршу репутацію щодо надійності: у потужних версіях можуть виникати проблеми з ГБЦ та системою нейтралізації вихлопних газів.

Auris II (2012–2019)

Друге покоління отримало більш виразний, кутастий дизайн. У салоні з'явився сенсорний екран, але його програмне забезпечення та графіка є досить простими. Матеріали салону не зазнали суттєвих покращень порівняно з попередником, а другий ряд сидінь залишається досить тісним. Багажник хетчбека вміщує 360 л, універсал (Touring Sports) — 530/1658 л.

Знову ж таки, лідирують атмосферні бензинові (1.33 та 1.6 л). Після рестайлінгу з'явився 1.2 Turbo (116 к.с.), який забезпечує кращу динаміку, але має вищу вартість обслуговування та вразливий турбонаддув (вихід з ладу після 50 000-60 000 км).

Лідером продажів є гібрид (1.8 л, 136 к.с.). Хоча розгін до 100 км/год становить 10,9 с, його реальна міська витрата близько 6 л/100 км та загальна довговічність системи роблять його найпривабливішим варіантом.

Середні ціни в Україні

Орієнтовна середня ціна на Toyota Auris I становить 6500–9000 доларів, Auris II може коштувати 9500–15 000 доларів.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
