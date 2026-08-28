Новый или подержанный автомобиль: что лучше выбрать при одинаковом бюджете

Автомобили. Фото: REUTERS/David Dee Delgado

При одинаковом бюджете покупатели часто выбирают между новым автомобилем более доступного класса и подержанной машиной более высокого сегмента. Эксперты отмечают, что при таком выборе не стоит ориентироваться только на возраст автомобиля. Гораздо важнее его техническое состояние, история обслуживания и комплектация.

Об этом сообщает Autopark.ua, передает Новини.LIVE.

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Какой автомобиль выбрать: более новый или более старый?

При покупке подержанного автомобиля покупатели нередко руководствуются простым правилом — чем машина новее, тем она лучше. Однако на вторичном рынке год выпуска — лишь один из многих параметров, поскольку при одинаковом бюджете можно выбрать либо относительно "свежий" бюджетный хэтчбек или седан, либо на несколько лет более старую модель среднего или премиального класса.

Более новые автомобили имеют свои очевидные преимущества, среди которых:

меньший износ от срока эксплуатации;

часто более простая конструкция;

более дешевое обслуживание;

современный дизайн и мультимедиа;

часто базовая комплектация;

необходима проверка истории.

Такой вариант является рациональным для ежедневных поездок по городу, если водителю не нужен мощный двигатель или повышенный уровень комфорта. В то же время недавний год выпуска не гарантирует идеального состояния, ведь автомобиль мог эксплуатироваться в такси, иметь большой пробег или скрытые повреждения после ДТП.

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Советы по выбору автомобиля. Фото: Autopark.ua

С другой стороны, выбор более старого автомобиля высшего сегмента позволяет получить лучшую шумоизоляцию, просторный салон, комфортную подвеску и расширенный набор опций, таких как климат-контроль, подогрев руля, камеры и системы контроля слепых зон и прочее. Это становится решающим фактором для тех, кто проводит за рулем много времени или часто совершает междугородние поездки.

При выборе приоритетом должны быть проверка VIN-кода, состояние двигателя, коробки передач, подвески и кузова, а не только цифры на одометре или год выпуска.

В то же время выбор автомобиля следует делать с учётом собственных потребностей. Тем, кто хочет сократить расходы на обслуживание и получить более простую в эксплуатации машину, целесообразнее рассматривать более новую модель доступного сегмента. Если же важнее комфорт, качество материалов и расширенная комплектация, стоит присмотреться к ухоженному подержанному автомобилю класса выше.

При одинаковом бюджете автомобиль следует оценивать комплексно:

техническое состояние;

пробег;

историю;

комплектацию;

комфорт;

будущие расходы;

насколько автомобиль соответствует реальным потребностям.

При поиске стоит сравнивать не один год выпуска, а несколько транспортных средств в рамках одного бюджета.

Как писали Новини.LIVE, некоторые водители до сих пор считают, что моторное масло нужно менять каждые 5000 км. Однако современные смазочные материалы дольше сохраняют защитные свойства, а электронные системы автомобиля могут сигнализировать о необходимости обслуживания. Поэтому слишком частые визиты на СТО не всегда оправданы.

А Ford окончательно завершила производство легендарного Focus, поэтому сейчас эту модель можно приобрести преимущественно на вторичном рынке. На протяжении многих лет автомобиль хорошо зарекомендовал себя в длительных поездках. В то же время подержанный Focus имеет свои слабые места.