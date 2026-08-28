Новий чи вживаний автомобіль: що краще обрати за однаковий бюджет

Автомобілі. Фото: REUTERS/David Dee Delgado

За однакового бюджету покупці часто обирають між новим автомобілем доступнішого класу та вживаною машиною вищого сегмента. Експерти зазначають, що під час такого вибору не варто орієнтуватися лише на вік авто. Значно важливішими є його технічний стан, історія обслуговування та комплектація.

Про це повідомляє Autopark.ua, передає Новини.LIVE.

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Який автомобіль обрати: новіший чи старіший?

Під час купівлі автомобіля з пробігом покупці нерідко орієнтуються на просте правило — чим машина новіша, тим вона краща. Проте на вторинному ринку рік випуску є лише одним із багатьох параметрів, оскільки за однаковий бюджет можна обрати або відносно "свіжий" бюджетний хетчбек чи седан, або на декілька років старшу модель середнього чи преміального класу.

Молодші автомобілі мають свої очевидні переваги, серед яких:

менше вікового зносу;

часто простіша конструкція;

дешевше обслуговування;

сучасний дизайн і мультимедіа;

часто базова комплектація;

потрібна перевірка історії.

Такий варіант є раціональним для щоденних міських поїздок, якщо водієві не потрібні потужний двигун чи підвищений рівень комфорту. Водночас свіжий рік не гарантує ідеального стану, адже машина могла експлуатуватися в таксі, мати великий пробіг або приховані пошкодження після ДТП.

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Поради при виборі авто. Фото: Autopark.ua

З іншого боку, вибір старішого авто вищого сегмента дозволяє отримати кращу шумоізоляцію, просторий салон, комфортну підвіску та розширений набір опцій, як-от клімат-контроль, підігрів керма, камери та системи контролю сліпих зон та інше. Це стає вирішальним фактором для тих, хто проводить за кермом багато часу або часто здійснює міжміські поїздки.

Пріоритетом під час вибору мають бути перевірка VIN-коду, стан двигуна, коробки передач, підвіски та кузова, а не лише цифри на одометрі чи рік випуску.

Водночас вибір автомобіля варто робити з урахуванням власних потреб. Тим, хто хоче зменшити витрати на обслуговування та отримати простішу в експлуатації машину, доцільніше розглядати новішу модель доступного сегмента. Якщо ж важливішими є комфорт, якість матеріалів і розширене оснащення, варто придивитися до доглянутого вживаного авто класом вище.

При однаковому бюджеті варто оцінювати автомобіль комплексно:

технічний стан;

пробіг;

історію;

комплектацію;

комфорт;

майбутні витрати;

наскільки машина відповідає реальним потребам.

Під час пошуку варто порівнювати не один рік випуску, а декілька транспортних засобів у межах одного бюджету.

Як писали Новини.LIVE, деякі водії досі вважають, що моторну оливу потрібно міняти кожні 5000 км. Проте сучасні мастильні матеріали довше зберігають захисні властивості, а електронні системи транспорту можуть сигналізувати про необхідність обслуговування. Тому надто часті візити на СТО не завжди виправдані.

А Ford остаточно завершила виробництво легендарного Focus, тож наразі цю модель можна придбати переважно на вторинному ринку. Протягом багатьох років автомобіль добре зарекомендував себе у тривалих поїздках. Водночас уживаний Focus має свої слабкі місця.