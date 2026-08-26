Ризики та штрафи: поширена проблема з французькими авто

Авто у темний час доби. Фото: magnific.com

Належна робота зовнішнього освітлення автомобілів безпосередньо впливає на безпеку дорожнього руху в темну пору доби. Несправність передніх фар водії помічають одразу, проте тьмяне або повністю відсутнє світло задніх ліхтарів нерідко залишається непоміченим до виникнення аварійної ситуації. З цією проблемою часто стикаються французькі машини кінця 1990-х та 2000-х років випуску. Подібні несправності не лише підвищують ризик ДТП, а й тягнуть за собою відповідальність згідно з правилами дорожнього руху.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autokult.

Реклама

Причини дефекту

Типовою картиною на нічній дорозі є лише одна тьмяна червона лампочка замість повноцінного заднього габариту. Найчастіше цей дефект проявляється на популярних моделях Citroën Berlingo та Peugeot Partner першого покоління. Водночас подібні збої з освітленням трапляються й на седанах чи хетчбеках Peugeot 206, 307, 308, 407 та 607.

Головними джерелами проблеми зазвичай стають поганий контакт з масою автомобіля або коротке замикання в бортовій електромережі. Через це ліхтарі починають працювати некоректно або повністю гаснуть. У більшості випадків відновлення нормальної роботи вимагає зачистки контактів або повної заміни корпусу ліхтаря, який коштує відносно недорого.

Які штрафи

В Україні керування транспортним засобом з несправними задніми габаритними вогнями у темну пору доби заборонено законом. Згідно з ч. 1 ст. 121 КУпАП, перше таке порушення тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень.

Читайте також:

Якщо водія зупинять із такою ж несправністю повторно протягом року, покарання буде значно суворішим. У такому разі ч. 4 ст. 121 КУпАП передбачає позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Щоб уникнути фінансових втрат і небезпечних ситуацій на трасі, стан задньої оптики варто перевіряти перед кожною поїздкою у темний час доби.

Раніше Новини.LIVE писали, які вживані французькі кросовери краще не купувати. Навіть найвідоміші автовиробники випускали моделі, від яких варто триматися якнайдалі.

Також читайте про ТОП-3 надійних класичних французьких автомобілів. Ці авто пережили свою епоху та уособлюють довговічність, практичність та стиль.