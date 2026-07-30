Вживані французькі авто в Україні: чому водії бояться Peugeot, Citroën та Renault

Вживані французькі авто різних марок. Фото: drive.com.au

Відомий ведучий культового телешоу Top Gear Джеремі Кларксон часто заявляв, що французи роблять дивні, нелогічні та надмірно складні машини, які неможливо зрозуміти з погляду здорового глузду. Багато українських водіїв і досі дотримуються схожої думки, відмовляючись від огляду Peugeot, Citroën або Renault. Проте більшість аргументів проти французьких машин ґрунтується на чужому досвіді, старих форумах або спогадах про автомобілі віком понад 15–20 років.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autopark.

Коріння стереотипів

Погана репутація французьких марок з'явилася не на порожньому місці. У старих моделях дійсно виникали збої в електроніці, а перші автоматичні коробки передач вимагали уважного обслуговування. Ситуацію погіршувало те, що в Україну часто завозили екземпляри з величезним скрученим пробігом та сумнівною історією сервісу.

У результаті нові власники стикалися з наслідками тривалої експлуатації та економії на мастилі, але всі провини списували на країну виробництва. Насправді ж французькі машини мають як вдалі, так і менш успішні версії, що характерно для будь-яких світових автоконцернів.

Популярні міфи

Стереотип про постійні поломки електроніки сформувався на початку 2000-х років, коли французи почали масово впроваджувати датчики та електронні системи раніше за конкурентів. У сучасних моделей електрика працює стабільно, тому перед купівлею достатньо провести стандартну комп'ютерну діагностику.

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Складність ремонту також перебільшена. Незвичне компонування підкапотного простору може викликати труднощі лише у майстрів без досвіду. Запчастини для масових моделей коштують не дорожче за деталі для Volkswagen, Ford, Opel, Toyota чи Hyundai, а на ринку вистачає якісних аналогів.

Розумний вибір

Окремі двигуни справді мали суперечливу репутацію, проте серед бензинових і дизельних силових агрегатів є чимало ресурсних варіантів. Головне при виборі оцінювати не логотип на капоті, а реальний технічний стан та сервісну історію конкретного екземпляра.

Через упередження вживані французькі автомобілі часто коштують дешевше за німецькі чи японські аналоги того ж року випуску. Доглянутий Renault або Peugeot з прозорим обслуговуванням може виявитися значно кращою та надійнішою покупкою, ніж занедбана Toyota чи Volkswagen зі скрученим пробігом.

Раніше Новини.LIVE писали, які вживані французькі кросовери краще не купувати. Навіть найвідоміші автовиробники випускають моделі, від яких варто триматися якнайдалі.

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