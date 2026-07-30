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Главная Авто Почему украинские водители опасаются французских авто с пробегом

Почему украинские водители опасаются французских авто с пробегом

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 10:50
Подержанные французские авто в Украине: почему водители боятся Peugeot, Citroën и Renault
Подержанные французские автомобили различных марок. Фото: drive.com.au

Известный ведущий культового телешоу Top Gear Джереми Кларксон часто заявлял, что французы производят странные, нелогичные и чрезмерно сложные автомобили, которые невозможно понять с точки зрения здравого смысла. Многие украинские водители до сих пор придерживаются аналогичного мнения, отказываясь рассматривать Peugeot, Citroën или Renault. Однако большинство аргументов против французских машин основано на чужом опыте, старых форумах или воспоминаниях об автомобилях возрастом более 15–20 лет.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autopark.

Истоки стереотипов

Плохая репутация французских марок появилась не на пустом месте. В старых моделях действительно возникали сбои в электронике, а первые автоматические коробки передач требовали тщательного обслуживания. Ситуацию усугубляло то, что в Украину часто завозили экземпляры с огромным накрученным пробегом и сомнительной историей обслуживания.

В результате новые владельцы сталкивались с последствиями длительной эксплуатации и экономии на смазке, но всю вину списывали на страну-производителя. На самом деле у французских машин есть как удачные, так и менее удачные версии, что характерно для любых мировых автоконцернов.

Распространенные мифы

Стереотип о постоянных поломках электроники сформировался в начале 2000-х годов, когда французы начали массово внедрять датчики и электронные системы раньше конкурентов. В современных моделях электрооборудование работает стабильно, поэтому перед покупкой достаточно провести стандартную компьютерную диагностику.

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Сложность ремонта также преувеличена. Непривычная компоновка подкапотного пространства может вызвать трудности лишь у мастеров без опыта. Запчасти для массовых моделей стоят не дороже, чем детали для Volkswagen, Ford, Opel, Toyota или Hyundai, а на рынке достаточно качественных аналогов.

Разумный выбор

Отдельные двигатели действительно имели противоречивую репутацию, однако среди бензиновых и дизельных силовых агрегатов есть немало надежных вариантов. Главное при выборе оценивать не логотип на капоте, а реальное техническое состояние и сервисную историю конкретного экземпляра.

Из-за предвзятости подержанные французские автомобили часто стоят дешевле немецких или японских аналогов того же года выпуска. Ухоженный Renault или Peugeot с прозрачной историей обслуживания может оказаться гораздо лучшей и более надежной покупкой, чем запущенная Toyota или Volkswagen с накрученным пробегом.

Ранее Новини.LIVE писали, какие подержанные французские кроссоверы лучше не покупать. Даже самые известные автопроизводители выпускают модели, от которых стоит держаться как можно дальше.

Также читайте, почему самым популярным автомобилем ЕС в 2026 году стал французский хэтчбек. Европейский автомобильный рынок начал 2026 год с неожиданной смены лидера среди новых легковых автомобилей.

Франция авто автомобиль Renault подержанные авто Citroën Peugeot
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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