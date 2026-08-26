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Главная Авто Распространенная опасная проблема с французскими автомобилями

Распространенная опасная проблема с французскими автомобилями

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 06:00
Риски и штрафы: распространенная проблема с французскими авто
Автомобиль в темное время суток. Фото: magnific.com

Надлежащая работа внешнего освещения автомобилей напрямую влияет на безопасность дорожного движения в темное время суток. Неисправность передних фар водители замечают сразу, однако тусклый или полностью отсутствующий свет задних фонарей нередко остается незамеченным до возникновения аварийной ситуации. С этой проблемой часто сталкиваются французские автомобили конца 1990-х и 2000-х годов выпуска. Подобные неисправности не только повышают риск ДТП, но и влекут за собой ответственность в соответствии с правилами дорожного движения.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

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Причины неисправности

Типичная картина на ночной дороге: лишь одна тусклая красная лампочка вместо полноценного заднего габаритного огня. Чаще всего этот дефект проявляется на популярных моделях Citroën Berlingo и Peugeot Partner первого поколения. В то же время подобные сбои с освещением встречаются и на седанах или хэтчбеках Peugeot 206, 307, 308, 407 и 607.

Основными причинами проблемы обычно становятся плохой контакт с массой автомобиля или короткое замыкание в бортовой электросети. Из-за этого фонари начинают работать некорректно или полностью гаснут. В большинстве случаев для восстановления нормальной работы требуется зачистка контактов или полная замена корпуса фары, которая стоит относительно недорого.

Какие штрафы

В Украине управление транспортным средством с неисправными задними габаритными огнями в темное время суток запрещено законом. Согласно ч. 1 ст. 121 КоАП, первое такое нарушение влечет за собой штраф в размере 340 гривен.

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Если водителя остановят с такой же неисправностью повторно в течение года, наказание будет значительно строже. В таком случае ч. 4 ст. 121 КУоАП предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Чтобы избежать финансовых потерь и опасных ситуаций на трассе, состояние задней оптики стоит проверять перед каждой поездкой в темное время суток.

Ранее Новини.LIVE писали, какие подержанные французские кроссоверы лучше не покупать. Даже самые известные автопроизводители выпускали модели, от которых стоит держаться как можно дальше.

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авто проблемы автомобиль правила дорожного движения свет Citroën Peugeot
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа

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