Головні проблеми вживаного Ford Focus

Автомобіль Ford Focus. Фото: Interia Motoryzacja

Компанія Ford остаточно припинила випуск своєї легендарної моделі Focus, тому зараз знайти цей компактний автомобіль можна хіба що на вторинному ринку. Машина роками вважалася головним конкурентом німецького Golf і загалом показувала непогані результати на великих дистанціях, але ідеальною її точно не назвеш. Головна проблема для покупця б/в варіантів полягає в моторах серії EcoBoost, до вибору яких треба підходити дуже обережно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Тонкощі вибору двигуна Ford Focus

Найбільше головного болю для водія принесе трициліндровий двигун 1.0 EcoBoost. Тут ремінь ГРМ працює безпосередньо в масляній ванні, тому за ним потрібен постійний делікатний догляд. Ці двигуни дуже ненадійні. З часом приводний ремінь починає зношуватися, його фрагменти забивають колектор впускний масляного насоса, і двигун може заклинити.

А ось з двигуном 1.5 EcoBoost на 150 або 182 кінські сили, у якого стоїть звичайний сухий ремінь, зовсім інша ситуація. Цей двигун набагато динамічніший, хоча й просить на літр більше палива. На трасі він бере не менше 7 літрів, а в місті набагато більше.

У дизельних варіантах дволітровий EcoBlue теж грішить мокрим ременем, тому краще дивитися на простіші 1,5-літрові дизелі.

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Типові несправності та слабкі місця Ford Focus

Першим у списку йде акумулятор, який має короткий термін служби і постійно провокує збої в бортовій електроніці. Була навіть велика відкликна кампанія через дріт заземлення в м'яких гібридах, оскільки існував реальний ризик пожежі.

Також вихлопна система іржавіє набагато швидше, ніж треба, а в передній підвісці швидко псуються тяги стабілізатора через пластикові наконечники. На додачу власники часто скаржаться на скрип зчеплення та стукіт у коробці при русі в пробках.

Як писали Новини.LIVE раніше, фахівці розповіли, який японський двигун забезпечує мільйонні пробіги автомобіля. Ця лінійка успішно експлуатується вже майже 25 років завдяки унікальному балансу ефективності та довговічності.

Також ми інформували, чому їзда без бампера може становити небезпеку для автомобіля. Відсутність деталі підвищує ризик пошкодження інших елементів машини, зокрема радіатора, фар та електропроводки, а також може вплинути на безпеку під час ДТП.