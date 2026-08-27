Основные проблемы подержанного Ford Focus

Автомобиль Ford Focus. Фото: Interia Motoryzacja

Компания Ford окончательно прекратила выпуск своей легендарной модели Focus, поэтому сейчас этот компактный автомобиль можно найти разве что на вторичном рынке. Машина долгие годы считалась главным конкурентом немецкого Golf и в целом показывала неплохие результаты на больших дистанциях, но идеальной её точно не назовёшь. Главная проблема для покупателя подержанных вариантов заключается в двигателях серии EcoBoost, к выбору которых нужно подходить очень осторожно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Тонкости выбора двигателя Ford Focus

Наибольшую головную боль водителю доставит трехцилиндровый двигатель 1.0 EcoBoost. Здесь ремень ГРМ работает непосредственно в масляной ванне, поэтому за ним требуется постоянный бережный уход. Эти двигатели очень ненадежны. Со временем приводной ремень начинает изнашиваться, его фрагменты забивают впускной коллектор масляного насоса, и двигатель может заклинить.

А вот с двигателем 1.5 EcoBoost мощностью 150 или 182 конских сил, у которого установлен обычный сухой ремень, ситуация совсем иная. Этот двигатель гораздо динамичнее, хотя и потребляет на литр больше топлива. На трассе он потребляет не менее 7 литров, а в городе — гораздо больше.

В дизельных вариантах двухлитровый EcoBlue тоже грешит мокрым ремнем, поэтому лучше обратить внимание на более простые 1,5-литровые дизели.

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Типичные неисправности и слабые места Ford Focus

Первым в списке идет аккумулятор, который имеет короткий срок службы и постоянно вызывает сбои в бортовой электронике. Была даже крупная кампания по отзыву из-за провода заземления в мягких гибридах, поскольку существовал реальный риск возгорания.

Также выхлопная система ржавеет гораздо быстрее, чем следует, а в передней подвеске быстро изнашиваются тяги стабилизатора из-за пластиковых наконечников. Кроме того, владельцы часто жалуются на скрип сцепления и стук в коробке при движении в пробках.

Как ранее писали Новини.LIVE, специалисты рассказали, какой японский двигатель обеспечивает миллионные пробеги автомобиля. Эта линейка успешно эксплуатируется уже почти 25 лет благодаря уникальному балансу эффективности и долговечности.

Также мы сообщали, почему езда без бампера может представлять опасность для автомобиля. Отсутствие этой детали повышает риск повреждения других элементов машины, в частности радиатора, фар и электропроводки, а также может повлиять на безопасность при ДТП.