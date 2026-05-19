Японський двигун, який забезпечує мільйонні пробіги авто

Honda Civic Type R та Acura Integra Type S 2025 року з двигунами K20C. Фото: topspeed.com

Японський 4-циліндровий двигун Honda серії K здобув статус одного з найнадійніших силових агрегатів у світовій автомобільній індустрії. Попри глобальні тенденції до повної електрифікації, виробник зберігає відданість перевіреним бензиновим технологіям. Ця лінійка успішно експлуатується вже майже 25 років завдяки унікальному балансу ефективності та довговічності. Принаймні до символічного клубу з мільйонними пробігами легко потрапляють автомобілі з такими моторами.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

Мільйонні пробіги

Надійність цієї архітектури підтверджується численними рекордами на дорогах загального користування. Яскравим прикладом є кросовер Honda CR-V 2007 року випуску з двигуном K24, який подолав понад 1 600 000 км. Власники зазначають, що такий результат став можливим завдяки звичайному регулярному технічному обслуговуванню.

Іншим унікальним випадком став автомобіль Honda Civic Si з оригінальним мотором K20. Після трьох років бездіяльності на стоянці цей транспортний засіб з пробігом понад 1 580 000 км завівся без жодних технічних ускладнень. Позаяк конструкція витримує екстремальні навантаження, ентузіасти використовують її навіть для модернізації спортивних моделей інших брендів.

Сучасна еволюція

Актуальне покоління двигунів з маркуванням K20C адаптували до сучасних жорстких екологічних стандартів та підвищених теплових навантажень. Сьогодні цей турбований агрегат встановлюють на спортивні моделі Honda Civic Type R та преміальні авто Acura модифікацій RDX чи Integra Type-S. Позаяк блок циліндрів виготовлений з посиленого алюмінію, конструкція зберігає стабільність під високим тиском.

Читайте також:

Інженери мінімізували внутрішнє тертя за допомогою спеціального покриття поршнів та збалансованих шатунів, що зменшує знос деталей. Фірмова система інтелектуального керування клапанами i-VTEC дозволила отримати широкий діапазон крутного моменту. Ця архітектура має великий потенціал, тому бренд розглядає можливість її подальшої інтеграції з гібридними системами.

Раніше Новини.LIVE писали, які авто з великим пробігом рекомендують механіки. Фахівці зазначають, що деякі машини спроєктовані для надзвичайно тривалої експлуатації та здатні подолати понад 300 000 км без капітального ремонту.

Також ознайомтеся з ТОП-10 авто, на яких власники їздять понад 15 років. Виявилося, що японські виробники повністю домінують у цьому списку.