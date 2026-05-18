Японські та німецькі авто з пробігом 300 000 км: що краще

Honda Civic 2015 року. Фото: whichcar.com.au

Купівля автомобіля з великим пробігом часто вважається ризикованим кроком, проте реальний стан машини залежить від обслуговування. Регулярна заміна оливи кожні 10 000–15 000 км та вчасний сервіс ГРМ здатні суттєво уповільнити знос силового агрегату.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Японська довговічність

Consumer Reports у своїх рейтингах надійності регулярно віддає лідерство японським брендам. Автомобілі марок Toyota, Honda та Mazda здатні впевнено долати високі дистанції без серйозних технічних втручань. Головною умовою такої витривалості залишається суворе дотримання заводських регламентів обслуговування попередніми власниками.

Серед лідерів довговічності виділяються позашляховик Toyota Land Cruiser та пікап Toyota Hilux, які оснащені простими чотирициліндровими дизелями об'ємом 2,4 л або 2,8 л. Гібридні моделі бренду, зокрема Toyota Prius та Toyota Corolla, також демонструють зразковий ресурс ходової частини. Надійністю славиться і компактна Honda Civic, яка здатна вибачати навіть дрібні експлуатаційні помилки.

Німецькі ризики

Автомобілі німецьких концернів часто демонструють гірші результати при великих пробігах. Популярний Volkswagen Golf може стати джерелом значних витрат через специфіку роботи роботизованої трансмісії DSG, де заміна зчеплення вимагає серйозних вкладень. Ранні бензинові двигуни концерну VAG мають задокументовану проблему підвищеного споживання оливи.

Читайте також:

Моделі Audi з бензиновими двигунами TFSI, випущені у період з 2005 по 2015 рік, також мають конструктивні вади, пов'язані з великим апетитом до мастила. Не менше ризиків несуть дизельні силові агрегати BMW родини N47. Їхній ланцюг ГРМ вимагає заміни вже після 100 000–150 000 км, а його розташування з боку трансмісії значно здорожує процедуру через потребу повного демонтажу мотора.

Специфіка вибору

Ідеальної техніки на вторинному ринку не існує, позаяк кожен бренд має свої характерні особливості. Японські машини пропонують бездоганну механічну частину, проте їхній кузов сильніше схильний до швидкого руйнування від корозії. Належне антикорозійне оброблення є обов’язковим кроком після купівлі такого транспортного засобу.

Німецькі автомобілі краще протистоять іржі, але вимагають регулярніших та дорожчих візитів до сервісних центрів, хоча й пропонують комфортніші умови поїздки. Співвідношення витрат виглядає просто: японські машини є дорожчими при купівлі, але дешевшими в утриманні, а європейські аналоги демонструють протилежну тенденцію.

Раніше Новини.LIVE писали, які позашляховики та кросовери з пробігом рекомендують механіки. Вони виділяють п'ять фаворитів, які здатні долати сотні тисяч кілометрів без капітальних витрат.

Також читайте про приховані дефекти популярних вживаних авто в Україні. Експерт назвав моделі, чия репутація надійності не завжди відповідає реальному технічному стану після кількох років експлуатації.