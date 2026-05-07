Названі приховані дефекти популярних вживаних авто в Україні

Ринок вживаних автомобілів в Україні переповнений пропозиціями, які, на перший погляд, здаються ідеальними. Проте за привабливим дизайном та позитивними відгуками часто ховаються критичні дефекти, що потребують значних витрат. Експерт назвав моделі, чия репутація надійності не завжди відповідає реальному технічному стану після кількох років експлуатації.

Японські нюанси

Популярна Toyota Camry 40 часто вважається еталоном витривалості, проте вона має слабке лакофарбове покриття. Кузов та днище досить швидко вкриваються корозією, а шумоізоляція залишається на низькому рівні. У версіях із бензиновим двигуном 3,5 л автоматична коробка передач відчуває надмірне навантаження, через що її ресурс значно менший порівняно з модифікацією 2,4 л.

Кросовер Toyota RAV4 з дизельним двигуном 2,2 D4D також приховує фінансову пастку для покупця. Хоча сам агрегат вважається ресурсним, вартість заміни паливних форсунок може сягати 20% від ринкової ціни всього автомобіля. Одна нова форсунка коштує близько 500 євро, а повний ремонт паливної системи з роботою обійдеться у суму 2500-3000 доларів.

Німецький ризик

Audi Q7 другого покоління з бензиновим двигуном 3 л розчаровує обмеженим ресурсом та схильністю до появи задирів у циліндрах. Обслуговування механізму ГРМ на цьому агрегаті коштує від 3000 доларів, що робить експлуатацію вживаного преміумкласу невиправдано дорогою. При цьому реальна витрата пального в міському циклі тримається на рівні 16 л/100 км.

Volkswagen Passat B6 з турбованим двигуном 1,4 л став справжнім випробуванням для власників через постійний дефіцит мастила та проблеми з турбіною. Кузов цієї моделі, як і наступного покоління B7, надзвичайно схильний до іржавіння в районі дверних ручок, арок та порогів. Знайти екземпляр без слідів корозії чи повного перефарбування в Україні стає дедалі складніше.

Кросовери-клони

Нові покоління Mitsubishi Outlander та Nissan Rogue часто називають технологічними, проте якість матеріалів у них суттєво впала. Бензиновий двигун 2,5 л не забезпечує достатньої динаміки, що робить обгони на трасі при швидкості понад 90 км/год складними та небезпечними. Салон швидко втрачає вигляд: кнопки стираються, а кермо псується вже при пробігу близько 100 000 км.

Перші генерації Audi Q5 та Volkswagen Tiguan з бензиновими моторами рідко проїжджають понад 200 000 км без капітального втручання. Основні претензії стосуються розтягування ланцюга приводу та передчасного виходу з ладу турбін до досягнення 150 000 км пробігу. Вартість заміни комплекту ГРМ разом з запчастинами становить від 45 000 до 60 000 грн.

Проблемні електрички

Електромобіль Polestar приваблює дизайном, проте має суттєві ергономічні обмеження всередині салону. Центральна консоль забирає занадто багато місця в ногах, а дах розташований надто низько над головою водія. Ця модель підходить лише для людей зі зростом до 175 см та невеликою вагою, інакше поїздки супроводжуватимуться постійним дискомфортом.

Jaguar I-Pace на вторинному ринку має привабливий вигляд за ціною близько 25 000 доларів, але приховує проблему з бракованими батареями. Через некоректну роботу системи охолодження акумулятори схильні до перегріву та здуття, що різко зменшує запас ходу з 400 км до 150 км. Виявити такий брак під час огляду практично неможливо, що робить покупку лотереєю.

