Чому перекупи уникають цих автомобілів з пробігом

Mazda CX-5 з двигуном 2.2d. Фото: autoexpress.co.uk

Професійні дилери та перекупники вживаних авто сформували список моделей, які намагаються оминати десятою дорогою. Головною причиною відмови є не відсутність попиту, а катастрофічно висока вартість ремонту, що здатна миттєво знищити будь-який прибуток. До переліку потрапили популярні двигуни та коробки передач, технічні особливості яких часто призводять до фатальних поломок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Dealer Magazine.

Проблемні двигуни

Силові агрегати серій EcoBoost від Ford та PureTech від концерну Stellantis стали справжнім жахом для сервісменів через конструкцію мокрого паска ГРМ. Цей елемент працює безпосередньо в моторній оливі, що з часом призводить до його руйнування та засмічення системи продуктами розпаду гуми. Експерт автомобільного YouTube-каналу CarUK Лі Грант зазначає, що такі паски відомі своєю схильністю до поломок, через що двигун просто забивається брудом.

Не менш небезпечним вважається дизель Mazda об'ємом 2,2 л, де ймовірність відмови двигуна вдвічі вища за середню. Власники часто стикаються з розтягуванням ланцюгів ГРМ, протіканням форсунок та виходом з ладу сажових фільтрів. Представник технічного каналу ChopsGarage, фахівець з ремонту Джеймс Хардінг зауважує, що ніколи не бачив двигунів, які так сильно закоксовуються та видають таку кількість попереджень одночасно.

Ненадійні трансмісії

Роботизовані коробки Ford PowerShift очолюють антирейтинг через складність конструкції та відсутність довговічності. За словами представника сервісу Bowen’s Garage та автора YouTube-каналу TedTorques Тео Кука, це одна з найгірших коробок передач в історії людства, яка не має ресурсу і викликає безліч проблем. Ремонт такого вузла коштує тисячі доларів, що робить перепродаж подібних машин економічно невигідним через ризик швидкої поломки.

Читайте також:

Варіатори (CVT) також потрапили під жорстку критику дилерів через їхню надзвичайну крихкість. Власник дилерського центру Car Quay та автор YouTube-каналу Carlateral Джеймі Кейпл підкреслює, що такі коробки вкрай важко та дорого ремонтувати, а їхня заміна обходиться у 4000 доларів і більше. Професійні гравці ринку намагаються навіть не робити ставки на аукціонах, якщо бачать у характеристиках авто ці три літери.

Дорогий преміум

Двигуни серії Ingenium від Jaguar Land Rover, особливо дизельні версії на 2 л, лякають спеціалістів ризиком раптового розтягування ланцюга ГРМ. Статистика показує, що ці мотори на 162% частіше виходять з ладу порівняно з аналогами інших брендів. Голова Асоціації незалежних автодилерів та досвідчений продавець авто з пробігом Умеш Самані прямо називає цей двигун номером один у власному списку заборон, позаяк агрегати буквально розсипаються без видимих причин.

Вартість відновлення преміальних позашляховиків з такими дефектами може сягати 7000 доларів, а в окремих випадках перевищувати 40 000 доларів. Дилери вважають за краще не ризикувати власною репутацією та фінансами заради сумнівного прибутку. Будь-який сторонній звук під час запуску такого двигуна є сигналом для негайної відмови від покупки.

Раніше Новини.LIVE писали, які вживані автомобілі продають в Україні з реально скрученим пробігом. Спеціалізоване дослідження ринку дозволило виокремити перелік моделей, що "готують" до реалізації недобросовісні продавці.

Також читайте про машини з пробігом, які лякають механіків. Деякі моделі двигунів вимагають капітального ремонту ще до досягнення пробігу 100 000 км.