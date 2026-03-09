Автомобілі з пробігом, які змушують механіків хапатися за голову

BMW X3 (F25). Фото: infocar.ua

Механіки щодня стикаються з наслідками невдалих інженерних рішень, які перетворюють експлуатацію популярних вживаних машин на справжнє випробування для гаманця. Деякі моделі двигунів вимагають капітального ремонту ще до досягнення пробігу 100 000 км.

Про це написав Interia Motoryzacja.

Проблемні BMW

Двигуни серій N47, N20 та B48 часто стають причиною значних витрат через ненадійну конструкцію ланцюга ГРМ. Цей елемент не витримує випробування часом, що проявляється характерним шумом під час запуску на холодну. Якщо ігнорувати цей симптом, ризик зіткнення клапанів з поршнями зростає з кожним виїздом на дорогу.

Ресурс ланцюга у N47 зазвичай не перевищує 250 000 км. Під час обслуговування не варто використовувати дешеві аналоги, позаяк пластикові деталі напрямних можуть забити масляну помпу, що знищить вкладиші. У бензинових агрегатах N20 існує загроза обриву приводу помпи, через що двигун може просто заклинити.

Додатковою проблемою дизелів є потрапляння палива в електричну проводку через несправні датчики. Такі випадки часто трапляються у двигунах B47, де вартість відновлення системи сягає великих сум. Також варто звертати увагу на стан турбін, які страждають через забиті фільтри DPF та відсутність належного догляду.

Підступний EcoBoost

Силові установки Ford об’ємом 1 та 1,5 л мають специфічну конструкцію з ременем ГРМ в олійній ванні. Виробники обіцяли високу надійність, проте на практиці гума починає деградувати вже після 50 000 км пробігу. Частки зношеного ременя потрапляють у систему змащування та блокують подачу оливи до вузлів тертя.

Навіть випадкове використання невідповідної оливи прискорює руйнування матеріалу. У двигунах 1.5 EcoBoost, які встановлювали на Kuga, зустрічається небезпечний дефект, що полягає у просіданні гільз циліндрів. Це призводить до витоку антифризу в камеру згоряння та неминучого дорогого ремонту.

Аналогічні труднощі з мокрим ременем властиві й двигунам 1.2 PureTech від групи Stellantis. Єдиним способом відтермінувати катастрофу є скорочення інтервалів обслуговування до 15 000 км або 3 років експлуатації. Однак для багатьох бюджетних моделей вартість такої профілактики часто виявляється економічно недоцільною порівняно з ціною авто.

Спадщина Volkswagen

Родина двигунів EA111, особливо 1.4 TSI з ланцюговим приводом, входить до переліку найбільш ризикованих придбань на вторинному ринку. Купівля вживаного Golf з таким агрегатом та коробкою DSG може обернутися витратами на тисячі доларів. Основними скаргами залишаються швидке розтягування ланцюга та несправності фазорегуляторів.

Менший двигун 1.2 TSI також має схильність до проблем з ГРМ, які зазвичай проявляються після 120 000 км. Крім цього, часто фіксують некоректну роботу системи керування турбіною, що веде до втрати потужності. У версіях з подвійним наддувом можливе навіть руйнування поршнів через перегрів та спалахи детонації.

Потужні дизельні буси T5 та T6 також потрапили до списку небажаних авто через дефекти системи EGR. Несправності цього модуля спричиняють критичне термічне навантаження на головку блоку та турбокомпресори. Для інтенсивної експлуатації таких машин вкрай важливо стежити за рівнем сажі у фільтрі DPF, щоб уникнути розрідження оливи паливом.