Автомобили с пробегом, которые заставляют механиков хвататься за голову

Механики ежедневно сталкиваются с последствиями неудачных инженерных решений, которые превращают эксплуатацию популярных подержанных машин в настоящее испытание для кошелька. Некоторые модели двигателей требуют капитального ремонта еще до достижения пробега 100 000 км.

Об этом написал Interia Motoryzacja.

Проблемные BMW

Двигатели серий N47, N20 и B48 часто становятся причиной значительных расходов из-за ненадежной конструкции цепи ГРМ. Этот элемент не выдерживает испытания временем, что проявляется характерным шумом при запуске на холодную. Если игнорировать этот симптом, риск столкновения клапанов с поршнями возрастает с каждым выездом на дорогу.

Ресурс цепи у N47 обычно не превышает 250 000 км. При обслуживании не стоит использовать дешевые аналоги, так как пластиковые детали направляющих могут забить масляную помпу, что уничтожит вкладыши. В бензиновых агрегатах N20 существует угроза обрыва привода помпы, из-за чего двигатель может просто заклинить.

Дополнительной проблемой дизелей является попадание топлива в электрическую проводку из-за неисправных датчиков. Такие случаи часто случаются в двигателях B47, где стоимость восстановления системы достигает больших сумм. Также стоит обращать внимание на состояние турбин, которые страдают из-за забитых фильтров DPF и отсутствия надлежащего ухода.

Коварный EcoBoost

Силовые установки Ford объемом 1 и 1,5 л имеют специфическую конструкцию с ремнем ГРМ в масляной ванне. Производители обещали высокую надежность, однако на практике резина начинает деградировать уже после 50 000 км пробега. Частицы изношенного ремня попадают в систему смазки и блокируют подачу масла к узлам трения.

Даже случайное использование неподходящего масла ускоряет разрушение материала. В двигателях 1.5 EcoBoost, которые устанавливали на Kuga, встречается опасный дефект, заключающийся в проседании гильз цилиндров. Это приводит к утечке антифриза в камеру сгорания и неизбежному дорогостоящему ремонту.

Аналогичные трудности с мокрым ремнем свойственны и двигателям 1.2 PureTech от группы Stellantis. Единственным способом отсрочить катастрофу является сокращение интервалов обслуживания до 15 000 км или 3 лет эксплуатации. Однако для многих бюджетных моделей стоимость такой профилактики часто оказывается экономически нецелесообразной по сравнению с ценой авто.

Наследие Volkswagen

Семейство двигателей EA111, особенно 1.4 TSI с цепным приводом, входит в перечень самых рискованных приобретений на вторичном рынке. Покупка подержанного Golf с таким агрегатом и коробкой DSG может обернуться тратами на тысячи долларов. Основными жалобами остаются быстрое растяжение цепи и неисправности фазорегуляторов.

Меньший двигатель 1.2 TSI также имеет склонность к проблемам с ГРМ, которые обычно проявляются после 120 000 км. Кроме этого, часто фиксируют некорректную работу системы управления турбиной, что ведет к потере мощности. В версиях с двойным наддувом возможно даже разрушение поршней из-за перегрева и вспышек детонации.

Мощные дизельные бусы T5 и T6 также попали в список нежелательных авто из-за дефектов системы EGR. Неисправности этого модуля вызывают критическую термическую нагрузку на головку блока и турбокомпрессоры. Для интенсивной эксплуатации таких машин крайне важно следить за уровнем сажи в фильтре DPF, чтобы избежать разжижения масла топливом.