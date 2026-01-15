Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Не берите эти автомобили даже бесплатно

Не берите эти автомобили даже бесплатно

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 17:40
Популярные б/у авто, ремонты которых дороже цены машины
Механик ремонтирует автомобиль. Фото: freepik.com

Вторичный авторынок предлагает множество вариантов по привлекательной цене, однако некоторые модели скрывают катастрофические технические проблемы. Эксперты выделили конкретные автомобили, которые способны опустошить кошелек из-за постоянных ремонтов и отсутствия ресурса основных узлов.

Об этом говорится на YouTube-канале "Юра Горячий".

Реклама
Читайте также:

Peugeot 2008

Второе место в антирейтинге надежности занял кроссовер Peugeot 2008 с бензиновым двигателем 1,2 литра и роботизированной коробкой передач. Главной проблемой этой трансмиссии является отсутствие плавности работы: при переключении скоростей автомобиль постоянно дергается. Создается впечатление, что сцепление отпускается не полностью, что приводит к неприятным рывкам и перегазовкам. Несмотря на то что обслуживание такой коробки стоит дешевле классического автомата, ее ресурс остается низким.

Ситуацию усугубляет ненадежный турбодвигатель 1.2 PureTech, который часто требует полной замены уже к 120 000 км пробега. Стоимость установки нового агрегата составляет примерно 3000 долларов, что является критическим для бюджетного авто.

Renault, Audi и Mazda

Renault Megane третьего поколения с ненадежным турбодвигателем 1.2 и роботизированной КПП также признан крайне неудачным вариантом. Трансмиссия этой модели боится даже минимальных нагрузок и отличается крайне низким ресурсом.

Похожие претензии выдвигаются и к Audi A4 B8 с 2-литровым бензином на переднем приводе, где вариатор часто выходит из строя после 200 000 км, а его восстановление требует огромных затрат. Двигатель имеет повышенное потребление масла, не самые лучшие цепи ГРМ и недешевые элементы ходовой части. Они стоят 8000-9000 долларов, но это ловушка.

Mazda CX-7 с турбодвигателем 2.3 литра пугает владельцев огромным расходом топлива и масла. По городу зимой расход топлива может достигать 16-18 л/100 км. Авто имеет сложную ходовую часть и недолговечные цепи ГРМ. На вторичном рынке их много и они стоят дешево.

Также читайте:

Самые дешевые в ремонте подержанные автомобили в Украине

Механик назвал самое надежное дешевое авто с пробегом

Nissan, Ford и BMW

Nissan Juke в версии 1.6 Turbo с вариатором попал в список из-за слабой поршневой группы и склонности к вибрациям. Даже привлекательный дизайн не компенсирует постоянных проблем с турбиной и рискованной коробкой передач. Аналогичная ситуация с Ford Escape 1.6 EcoBoost первых лет выпуска, где двигатель часто не доживает до 150 000 км из-за перегрева и конструктивных недостатков.

А первое место антирейтинга занял BMW 7 серии E65, который из-за сложной электроники и капризных двигателей 4,4 литра стал настоящим символом неликвидности. Содержание такого авто в рабочем состоянии требует постоянных финансовых вливаний, значительно превышающих его рыночную стоимость.

ремонт авто Ford BMW проблемы советы автомобиль Renault Audi Nissan подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации