Популярные б/у авто, ремонты которых дороже цены машины

Вторичный авторынок предлагает множество вариантов по привлекательной цене, однако некоторые модели скрывают катастрофические технические проблемы. Эксперты выделили конкретные автомобили, которые способны опустошить кошелек из-за постоянных ремонтов и отсутствия ресурса основных узлов.

Peugeot 2008

Второе место в антирейтинге надежности занял кроссовер Peugeot 2008 с бензиновым двигателем 1,2 литра и роботизированной коробкой передач. Главной проблемой этой трансмиссии является отсутствие плавности работы: при переключении скоростей автомобиль постоянно дергается. Создается впечатление, что сцепление отпускается не полностью, что приводит к неприятным рывкам и перегазовкам. Несмотря на то что обслуживание такой коробки стоит дешевле классического автомата, ее ресурс остается низким.

Ситуацию усугубляет ненадежный турбодвигатель 1.2 PureTech, который часто требует полной замены уже к 120 000 км пробега. Стоимость установки нового агрегата составляет примерно 3000 долларов, что является критическим для бюджетного авто.

Renault, Audi и Mazda

Renault Megane третьего поколения с ненадежным турбодвигателем 1.2 и роботизированной КПП также признан крайне неудачным вариантом. Трансмиссия этой модели боится даже минимальных нагрузок и отличается крайне низким ресурсом.

Похожие претензии выдвигаются и к Audi A4 B8 с 2-литровым бензином на переднем приводе, где вариатор часто выходит из строя после 200 000 км, а его восстановление требует огромных затрат. Двигатель имеет повышенное потребление масла, не самые лучшие цепи ГРМ и недешевые элементы ходовой части. Они стоят 8000-9000 долларов, но это ловушка.

Mazda CX-7 с турбодвигателем 2.3 литра пугает владельцев огромным расходом топлива и масла. По городу зимой расход топлива может достигать 16-18 л/100 км. Авто имеет сложную ходовую часть и недолговечные цепи ГРМ. На вторичном рынке их много и они стоят дешево.

Nissan, Ford и BMW

Nissan Juke в версии 1.6 Turbo с вариатором попал в список из-за слабой поршневой группы и склонности к вибрациям. Даже привлекательный дизайн не компенсирует постоянных проблем с турбиной и рискованной коробкой передач. Аналогичная ситуация с Ford Escape 1.6 EcoBoost первых лет выпуска, где двигатель часто не доживает до 150 000 км из-за перегрева и конструктивных недостатков.

А первое место антирейтинга занял BMW 7 серии E65, который из-за сложной электроники и капризных двигателей 4,4 литра стал настоящим символом неликвидности. Содержание такого авто в рабочем состоянии требует постоянных финансовых вливаний, значительно превышающих его рыночную стоимость.