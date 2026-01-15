Популярні вживані авто, ремонти яких дорожчі за ціну машини

Механік ремонтує автомобіль. Фото: freepik.com

Вторинний авторинок пропонує безліч варіантів за привабливою ціною, проте деякі моделі приховують катастрофічні технічні проблеми. Експерти виділили конкретні автомобілі, які здатні спустошити гаманець через постійні ремонти та відсутність ресурсу основних вузлів.

Peugeot 2008

Друге місце в антирейтингу надійності посів кросовер Peugeot 2008 з бензиновим двигуном 1,2 літра та роботизованою коробкою передач. Головною проблемою цієї трансмісії є відсутність плавності роботи: під час перемикання швидкостей автомобіль постійно смикається. Створюється враження що зчеплення відпускається не повністю що призводить до неприємних ривків та перегазовок. Попри те що обслуговування такої коробки коштує дешевше за класичний автомат, її ресурс залишається низьким.

Ситуацію посилює ненадійний турбодвигун 1.2 PureTech, який часто потребує повної заміни вже до 120 000 км пробігу. Вартість встановлення нового агрегату становить приблизно 3000 доларів що є критичним для бюджетного авто.

Renault, Audi та Mazda

Renault Megane третього покоління з ненадійним турбодвигуном 1.2 та роботизованою КПП також визнаний вкрай невдалим варіантом. Трансмісія цієї моделі боїться навіть мінімальних навантажень та вирізняється вкрай низьким ресурсом.

Схожі претензії висуваються і до Audi A4 B8 з 2-літровим бензином на передньому приводі, де варіатор часто виходить з ладу після 200 000 км, а його відновлення вимагає величезних витрат. Двигун має підвищене споживання оливи, не найкращі ланцюги ГРМ та недешеві елементи ходової частини. Вони коштують 8000-9000 доларів, але це пастка.

Mazda CX-7 з турбодвигуном 2.3 літра лякає власників величезною витратою пального та мастила. По місту взимку витрата пального може сягати 16-18 л/100 км. Авто має складну ходову частину та недовговічні ланцюги ГРМ. На вторинному ринку їх найбільше та вони коштують найдешевше.

Nissan, Ford та BMW

Nissan Juke у версії 1.6 Turbo з варіатором потрапив до списку через слабку поршневу групу та схильність до вібрацій. Навіть привабливий дизайн не компенсує постійних проблем з турбіною та ризикованою коробкою передач. Аналогічна ситуація з Ford Escape 1.6 EcoBoost перших років випуску, де двигун часто не доживає до 150 000 км через перегрів та конструктивні недоліки.

А перше місце антирейтингу посів BMW 7 серії E65, який через складну електроніку та примхливі двигуни 4,4 літра стала справжнім символом неліквідності. Утримання такого авто у робочому стані вимагає постійних фінансових вливань що значно перевищують його ринкову вартість.