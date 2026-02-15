Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Які моделі авто продають з реально скрученим пробігом

Які моделі авто продають з реально скрученим пробігом

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 17:45
Рейтинг вживаних авто з реально скрученим пробігом
Вживані автомобілі. Фото: auto.ria.com

Купівля вживаного автомобіля в Україні у 2026 році супроводжується високим ризиком натрапити на приховані маніпуляції з показниками одометра. Спеціалізоване дослідження ринку дозволило виокремити перелік моделей, на яких недобросовісні продавці найчастіше скручують пробіг.

Про це повідомила компанія carVertical.

Реклама
Читайте також:

Лідери антирейтингу

Сіра Toyota Avensis на трасі
Toyota Avensis 2009 року. Фото: infocar.ua

За даними carVertical, лідером за кількістю випадків скручування пробігу стала Toyota Avensis. Статистика свідчить, що 21,3% перевірених автомобілів цієї моделі мали змінені показники, а в середньому одометр відмотували назад на 106 159 км.

Наступними у списку опинилися Mitsubishi Outlander з показником 16,4% та Mercedes-Benz E-Class, де маніпуляції виявили у 15,6% випадків. Покупці цих популярних моделей ризикують переплатити тисячі доларів за машину, реальний технічний стан якої значно гірший за заявлений продавцем.

Масштаби прихованого пробігу

ТОП-20 улюбленихх авто шахраїв
Рейтинг скручених машин. Інфографіка: carVertical

Моделі з найбільшим відсотком втручань не завжди мають рекордні цифри скручування. Найбільші обсяги прихованого кілометражу зафіксовані у комерційного транспорту, зокрема в Opel Vivaro показники зменшували в середньому на 151 869 км. Mercedes-Benz Vito та Volkswagen Caddy також демонструють значні цифри втручань, що перевищують 120 000 км.

Фахівець компанії carVertical з досліджень авторинку Матас Бузеліс зазначає, що шахрайство з одометром робить вартість обслуговування непередбачуваною та суттєво впливає на ціну при подальшому продажу. Експерт наголошує, що європейські покупці часто позбавлені вільного доступу до офіційної інформації, через що фінансові втрати на рівні водіїв і держав залишаються значними.

Також читайте:

Чому знята з виробництва Toyota є досі гарною покупкою

Три гібридні авто з пробігом, яких механіки радять уникати

Найменший ризик

Серед популярних моделей найменшу ймовірність зустріти підроблений пробіг має Citroen C4. Лише 10,82% перевірених екземплярів цієї моделі мали ознаки втручання, що вдвічі менше порівняно з лідерами антирейтингу. До переліку відносно безпечних варіантів також увійшли Opel Astra та деякі модифікації Mercedes-Benz Vito.

Матас Бузеліс пояснює, що нечесні продавці часто скручують пробіг під час перегону авто між країнами, користуючись відсутністю належного обміну даними між державними установами. Саме тому ретельна перевірка історії транспортного засобу залишається головним інструментом захисту від переплат, які можуть вимірюватися у сотнях та тисячах доларів.

авто Mercedes-Benz Mitsubishi автомобіль Volkswagen Toyota вживані авто шахраї
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації