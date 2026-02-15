Рейтинг вживаних авто з реально скрученим пробігом

Вживані автомобілі. Фото: auto.ria.com

Купівля вживаного автомобіля в Україні у 2026 році супроводжується високим ризиком натрапити на приховані маніпуляції з показниками одометра. Спеціалізоване дослідження ринку дозволило виокремити перелік моделей, на яких недобросовісні продавці найчастіше скручують пробіг.

Про це повідомила компанія carVertical.

Реклама

Читайте також:

Лідери антирейтингу

Toyota Avensis 2009 року. Фото: infocar.ua

За даними carVertical, лідером за кількістю випадків скручування пробігу стала Toyota Avensis. Статистика свідчить, що 21,3% перевірених автомобілів цієї моделі мали змінені показники, а в середньому одометр відмотували назад на 106 159 км.

Наступними у списку опинилися Mitsubishi Outlander з показником 16,4% та Mercedes-Benz E-Class, де маніпуляції виявили у 15,6% випадків. Покупці цих популярних моделей ризикують переплатити тисячі доларів за машину, реальний технічний стан якої значно гірший за заявлений продавцем.

Масштаби прихованого пробігу

Рейтинг скручених машин. Інфографіка: carVertical

Моделі з найбільшим відсотком втручань не завжди мають рекордні цифри скручування. Найбільші обсяги прихованого кілометражу зафіксовані у комерційного транспорту, зокрема в Opel Vivaro показники зменшували в середньому на 151 869 км. Mercedes-Benz Vito та Volkswagen Caddy також демонструють значні цифри втручань, що перевищують 120 000 км.

Фахівець компанії carVertical з досліджень авторинку Матас Бузеліс зазначає, що шахрайство з одометром робить вартість обслуговування непередбачуваною та суттєво впливає на ціну при подальшому продажу. Експерт наголошує, що європейські покупці часто позбавлені вільного доступу до офіційної інформації, через що фінансові втрати на рівні водіїв і держав залишаються значними.

Також читайте:

Чому знята з виробництва Toyota є досі гарною покупкою

Три гібридні авто з пробігом, яких механіки радять уникати

Найменший ризик

Серед популярних моделей найменшу ймовірність зустріти підроблений пробіг має Citroen C4. Лише 10,82% перевірених екземплярів цієї моделі мали ознаки втручання, що вдвічі менше порівняно з лідерами антирейтингу. До переліку відносно безпечних варіантів також увійшли Opel Astra та деякі модифікації Mercedes-Benz Vito.

Матас Бузеліс пояснює, що нечесні продавці часто скручують пробіг під час перегону авто між країнами, користуючись відсутністю належного обміну даними між державними установами. Саме тому ретельна перевірка історії транспортного засобу залишається головним інструментом захисту від переплат, які можуть вимірюватися у сотнях та тисячах доларів.