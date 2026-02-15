Рейтинг подержанных авто с реально скрученным пробегом

Подержанные автомобили. Фото: auto.ria.com

Покупка подержанного автомобиля в Украине в 2026 году сопровождается высоким риском наткнуться на скрытые манипуляции с показателями одометра. Специализированное исследование рынка позволило выделить перечень моделей, на которых недобросовестные продавцы чаще всего скручивают пробег.

Об этом сообщила компания carVertical.

Лидеры антирейтинга

Toyota Avensis 2009 г. Фото: infocar.ua

По данным carVertical, лидером по количеству случаев скручивания пробега стала Toyota Avensis. Статистика свидетельствует, что 21,3% проверенных автомобилей этой модели имели измененные показатели, а в среднем одометр отматывали назад на 106 159 км.

Следующими в списке оказались Mitsubishi Outlander с показателем 16,4% и Mercedes-Benz E-Class, где манипуляции обнаружили в 15,6% случаев. Покупатели этих популярных моделей рискуют переплатить тысячи долларов за машину, реальное техническое состояние которой значительно хуже заявленного продавцом.

Масштабы скрытого пробега

Рейтинг скрученных машин. Инфографика: carVertical

Модели с наибольшим процентом вмешательств не всегда имеют рекордные цифры скрутки. Наибольшие объемы скрытого километража зафиксированы у коммерческого транспорта, в частности у Opel Vivaro показатели уменьшали в среднем на 151 869 км. Mercedes-Benz Vito и Volkswagen Caddy также демонстрируют значительные цифры вмешательств, превышающие 120 000 км.

Специалист компании carVertical по исследованиям авторынка Матас Бузелис отмечает, что мошенничество с одометром делает стоимость обслуживания непредсказуемой и существенно влияет на цену при дальнейшей продаже. Эксперт отмечает, что европейские покупатели часто лишены свободного доступа к официальной информации, из-за чего финансовые потери на уровне водителей и государств остаются значительными.

Наименьший риск

Среди популярных моделей наименьшую вероятность встретить поддельный пробег имеет Citroen C4. Лишь 10,82% проверенных экземпляров этой модели имели признаки вмешательства, что вдвое меньше по сравнению с лидерами антирейтинга. В перечень относительно безопасных вариантов также вошли Opel Astra и некоторые модификации Mercedes-Benz Vito.

Матас Бузелис объясняет, что нечестные продавцы часто скручивают пробег во время перегона авто между странами, пользуясь отсутствием надлежащего обмена данными между государственными учреждениями. Именно поэтому тщательная проверка истории транспортного средства остается главным инструментом защиты от переплат, которые могут измеряться в сотнях и тысячах долларов.