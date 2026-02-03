Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Почему снятая с производства Toyota до сих пор хорошая покупка

Почему снятая с производства Toyota до сих пор хорошая покупка

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 07:35
Почему снятая с производства Toyota остается лидером рынка подержанных авто
Toyota Avalon 2022 года. Фото: edmunds.com

Стремительный рост цен на новые транспортные средства в 2026 году заставляет покупателей активнее исследовать рынок подержанных моделей. Toyota Avalon 2022 года выделяется среди конкурентов благодаря исключительным показателям качества и долговечности в сегменте больших седанов.

Об этом написал Top Speed.

Реклама
Читайте также:

Исключительная выносливость

Эта модель демонстрирует одни из лучших стандартов надежности в индустрии. Аналитики iSeeCars оценивают надежность авто в 8,7 балла из 10, прогнозируя более 270 000 км пробега до появления серьезных механических проблем. Вероятность того, что седан преодолеет отметку свыше 320 000 км, составляет 30,4%. Потребители в рейтингах JD Power также подтверждают высокое качество сборки, выставив модели 91 балл из 100 возможных.

Для приверженцев традиционной производительности доступна версия с 3,5-литровым двигателем V-6, генерирующим 301 л.с. Мощность передается на передние колеса через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 6,5 секунды. Максимальная скорость такой модификации ограничена отметкой 217 км/ч.

Расход топлива для версии XLE с таким двигателем составляет около 10,7 л/100 км в городе и 7,3 л/100 км на трассе. Комплектации Touring или Limited из-за большего веса потребляют до 9,4 л/100 км в смешанном цикле, однако увеличенный до 60 л топливный бак позволяет преодолевать до 635 км без дозаправки.

Также читайте:

Toyota обновила популярную модель до лучших характеристик

Самый недооцененный автомобиль Toyota

Преимущества гибридной версии

Гибридная установка базируется на 2,5-литровом 4-цилиндровом двигателе и синхронном электромоторе совокупной мощностью 215 л.с. Система eCVT позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд, а максимальная скорость составляет 185 км/ч. Гибридный Avalon XLE является образцом топливной бережливости, расходуя всего 5,35-5,47 л/100 км.

Благодаря топливному баку объемом 50 л запас хода самой эффективной версии достигает 935 км. Владельцы в своих отзывах на Edmunds отмечают чрезвычайный комфорт, просторный салон и топливную экономичность как главные преимущества модели. Среди замечаний встречаются жалобы на недостаточную обзорность и не всегда предсказуемую работу сенсорного экрана.

авто советы автомобиль Toyota подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации