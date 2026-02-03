Почему снятая с производства Toyota остается лидером рынка подержанных авто

Toyota Avalon 2022 года. Фото: edmunds.com

Стремительный рост цен на новые транспортные средства в 2026 году заставляет покупателей активнее исследовать рынок подержанных моделей. Toyota Avalon 2022 года выделяется среди конкурентов благодаря исключительным показателям качества и долговечности в сегменте больших седанов.

Об этом написал Top Speed.

Исключительная выносливость

Эта модель демонстрирует одни из лучших стандартов надежности в индустрии. Аналитики iSeeCars оценивают надежность авто в 8,7 балла из 10, прогнозируя более 270 000 км пробега до появления серьезных механических проблем. Вероятность того, что седан преодолеет отметку свыше 320 000 км, составляет 30,4%. Потребители в рейтингах JD Power также подтверждают высокое качество сборки, выставив модели 91 балл из 100 возможных.

Для приверженцев традиционной производительности доступна версия с 3,5-литровым двигателем V-6, генерирующим 301 л.с. Мощность передается на передние колеса через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 6,5 секунды. Максимальная скорость такой модификации ограничена отметкой 217 км/ч.

Расход топлива для версии XLE с таким двигателем составляет около 10,7 л/100 км в городе и 7,3 л/100 км на трассе. Комплектации Touring или Limited из-за большего веса потребляют до 9,4 л/100 км в смешанном цикле, однако увеличенный до 60 л топливный бак позволяет преодолевать до 635 км без дозаправки.

Преимущества гибридной версии

Гибридная установка базируется на 2,5-литровом 4-цилиндровом двигателе и синхронном электромоторе совокупной мощностью 215 л.с. Система eCVT позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд, а максимальная скорость составляет 185 км/ч. Гибридный Avalon XLE является образцом топливной бережливости, расходуя всего 5,35-5,47 л/100 км.

Благодаря топливному баку объемом 50 л запас хода самой эффективной версии достигает 935 км. Владельцы в своих отзывах на Edmunds отмечают чрезвычайный комфорт, просторный салон и топливную экономичность как главные преимущества модели. Среди замечаний встречаются жалобы на недостаточную обзорность и не всегда предсказуемую работу сенсорного экрана.