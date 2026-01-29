Популярная модель Toyota получила значительные обновления

Toyota обновила популярную модель до лучших характеристик
Компания Toyota провела плановую модернизацию модели Yaris, которая годами удерживает ведущие позиции на европейских рынках. Автомобиль 2026 модельного года получил расширенный список стандартного оборудования и современные цифровые интерфейсы при сохранении высокой топливной эффективности.
Цифровизация и интерьер
Внутреннее пространство автомобиля претерпело качественные изменения благодаря использованию новых материалов и фактур, что делает кабину более солидной. Базовая комплектация теперь включает обновленную мультимедийную систему Toyota Touch 3 с 9-дюймовым сенсорным экраном, которая отличается повышенной скоростью работы. Для топовых версий, таких как GR SPORT и Executive, предусмотрена установка большого 12.3-дюймового виртуального кокпита и 10.5-дюймового дисплея системы Toyota Smart Connect со встроенной навигацией.
Внешние обновления коснулись палитры цветов кузова, включая двухцветные комбинации Bi-Tone, и появления нового дизайна легкосплавных дисков диаметром до 17 дюймов.
Системы безопасности
Производитель значительно расширил пакет систем поддержки водителя, включив в стандартное оснащение камеру мониторинга состояния человека за рулем. Комплекс безопасности Toyota T-MATE теперь объединяет адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания полосы движения и интеллектуальные системы предотвращения столкновений. Перечень опций дополнили системой мониторинга слепых зон, ассистентом безопасного выхода из авто и функцией предупреждения о движении поперечных объектов сзади с автоматическим торможением.
Экономичность авто
Главной особенностью модели остается гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового бензинового двигателя, которая доступна в вариантах на 116 или 130 л.с. Агрегат работает в паре с автоматической бесступенчатой коробкой передач e-CVT и демонстрирует расход топлива на уровне 3,9-4,1 литра на 100 км в смешанном цикле.
