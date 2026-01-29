Видео
Главная Авто Toyota обновила популярную модель до лучших характеристик

Toyota обновила популярную модель до лучших характеристик

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 19:45
Популярная модель Toyota получила значительные обновления
Toyota Yaris 2026 года. Фото: arabwheels.ae

Компания Toyota провела плановую модернизацию модели Yaris, которая годами удерживает ведущие позиции на европейских рынках. Автомобиль 2026 модельного года получил расширенный список стандартного оборудования и современные цифровые интерфейсы при сохранении высокой топливной эффективности.

Об этом сообщил Moto.

Цифровизация и интерьер

Внутреннее пространство автомобиля претерпело качественные изменения благодаря использованию новых материалов и фактур, что делает кабину более солидной. Базовая комплектация теперь включает обновленную мультимедийную систему Toyota Touch 3 с 9-дюймовым сенсорным экраном, которая отличается повышенной скоростью работы. Для топовых версий, таких как GR SPORT и Executive, предусмотрена установка большого 12.3-дюймового виртуального кокпита и 10.5-дюймового дисплея системы Toyota Smart Connect со встроенной навигацией.

Внешние обновления коснулись палитры цветов кузова, включая двухцветные комбинации Bi-Tone, и появления нового дизайна легкосплавных дисков диаметром до 17 дюймов.

Системы безопасности

Производитель значительно расширил пакет систем поддержки водителя, включив в стандартное оснащение камеру мониторинга состояния человека за рулем. Комплекс безопасности Toyota T-MATE теперь объединяет адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания полосы движения и интеллектуальные системы предотвращения столкновений. Перечень опций дополнили системой мониторинга слепых зон, ассистентом безопасного выхода из авто и функцией предупреждения о движении поперечных объектов сзади с автоматическим торможением.

Экономичность авто

Главной особенностью модели остается гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового бензинового двигателя, которая доступна в вариантах на 116 или 130 л.с. Агрегат работает в паре с автоматической бесступенчатой коробкой передач e-CVT и демонстрирует расход топлива на уровне 3,9-4,1 литра на 100 км в смешанном цикле.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
