Главная Авто Кроссовер Toyota на 5000 долларов дешевле с эмблемой Subaru

Кроссовер Toyota на 5000 долларов дешевле с эмблемой Subaru

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 07:35
Почему под названием Subaru кроссовер Toyota на 5000 долларов дешевле
Subaru Trailseeker 2026 года. Фото: Subaru

Компании Subaru и Toyota представили новые электрические кроссоверы, которые являются почти полными техническими копиями. Несмотря на идентичную конструкцию, начальная стоимость модели от Subaru оказалась дешевле на 5305 долларов.

Об этом написал Car Buzz.

Общая платформа

Новые Subaru Trailseeker и Toyota bZ Woodland представляют собой удлиненные версии уже знакомых электрических моделей обеих марок. Сотрудничество японских брендов позволило создать более просторные автомобили для пассажиров и багажа, однако ценовая политика брендов существенно отличается. Начальная цена Trailseeker стартует от 39 995 долларов, тогда как за bZ Woodland придется заплатить минимум 45 300 долларов.

Оба кроссовера оснащены двумя электродвигателями мощностью 375 л.с. и фирменной системой полного привода. Несмотря на техническое сходство, именно более дешевая модель от Subaru способна преодолеть большее расстояние на одном заряде. Производитель оценивает запас хода Trailseeker в 450 км, тогда как Toyota заявляет о 418 км автономности. Также оба автомобиля могут буксировать грузы весом до 1587 км.

Toyota не смогла решить проблему RAV4 на 5000 долларов

Что Toyota должна позаимствовать у Subaru

Какие отличия

null
Toyota bZ Woodland 2026 года. Фото: Toyota

Кроссоверы получили большие экраны мультимедиа диагональю 14 дюймов и современные системы безопасности. Базовая комплектация Subaru включает беспроводные интерфейсы для смартфонов, синтетическую обивку сидений, электропривод дверей багажника и две панели для беспроводной зарядки.

Toyota предлагает уникальную функцию автоматического расчета на зарядных станциях без использования приложений, однако такая опция вряд ли оправдывает переплату в более 5000 долларов.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
