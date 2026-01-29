Чому під назвою Subaru кросовер Toyota на 5000 доларів дешевше

Subaru Trailseeker 2026 року. Фото: Subaru

Компанії Subaru та Toyota представили нові електричні кросовери, які є майже повними технічними копіями. Попри ідентичну конструкцію, початкова вартість моделі від Subaru виявилася дешевшою на 5305 доларів.

Про це написав Car Buzz.

Реклама

Читайте також:

Спільна платформа

Нові Subaru Trailseeker та Toyota bZ Woodland представляють собою подовжені версії вже знайомих електричних моделей обох марок. Співпраця японських брендів дозволила створити просторіші автомобілі для пасажирів та багажу, проте цінова політика брендів суттєво відрізняється. Початкова ціна Trailseeker стартує від 39 995 доларів, тоді як за bZ Woodland доведеться заплатити мінімум 45 300 доларів.

Обидва кросовери оснащені двома електродвигунами потужністю 375 к.с. та фірмовою системою повного приводу. Попри технічну схожість, саме дешевша модель від Subaru здатна подолати більшу відстань на одному заряді. Виробник оцінює запас ходу Trailseeker у 450 км, тоді як Toyota заявляє про 418 км автономності. Також обидва автомобілі можуть буксирувати вантажі вагою до 1587 км.

Також читайте:

Toyota не змогла розв’язати проблему RAV4 на 5000 доларів

Що Toyota мусить запозичити у Subaru

Які відмінності

Toyota bZ Woodland 2026 року. Фото: Toyota

Кросовери отримали великі екрани мультимедіа діагоналлю 14 дюймів та сучасні системи безпеки. Базова комплектація Subaru включає бездротові інтерфейси для смартфонів, синтетичне оббиття сидінь, електропривід дверей багажника та дві панелі для бездротового заряджання.

Toyota пропонує унікальну функцію автоматичного розрахунку на зарядних станціях без використання додатків, проте така опція навряд чи виправдовує переплату у понад 5000 доларів.