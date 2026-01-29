Відео
Головна Авто Toyota оновила популярну модель до кращих характеристик

Toyota оновила популярну модель до кращих характеристик

Дата публікації: 29 січня 2026 19:45
Популярна модель Toyota отримала значні оновлення
Toyota Yaris 2026 року. Фото: arabwheels.ae

Компанія Toyota провела планову модернізацію моделі Yaris, яка роками утримує провідні позиції на європейських ринках. Автомобіль 2026 модельного року отримав розширений список стандартного обладнання та сучасні цифрові інтерфейси при збереженні високої паливної ефективності.

Про це повідомив Moto.

Читайте також:

Цифровізація та інтер’єр

Внутрішній простір автомобіля зазнав якісних змін завдяки використанню нових матеріалів та фактур, що робить кабіну соліднішою. Базова комплектація тепер включає оновлену мультимедійну систему Toyota Touch 3 з 9-дюймовим сенсорним екраном, яка вирізняється підвищеною швидкістю роботи. Для топових версій, таких як GR SPORT та Executive, передбачено встановлення великого 12.3-дюймового віртуального кокпіту та 10.5-дюймового дисплея системи Toyota Smart Connect із вбудованою навігацією.

Зовнішні оновлення торкнулися палітри кольорів кузова, включаючи двоколірні комбінації Bi-Tone, та появи нового дизайну легкосплавних дисків діаметром до 17 дюймів.

Системи безпеки

Виробник значно розширив пакет систем підтримки водія, включивши в стандартне оснащення камеру моніторингу стану людини за кермом. Комплекс безпеки Toyota T-MATE тепер об’єднує адаптивний круїз-контроль, асистент утримання смуги руху та інтелектуальні системи запобігання зіткненням. Перелік опцій доповнили системою моніторингу сліпих зон, асистентом безпечного виходу з авто та функцією попередження про рух поперечних об’єктів ззаду з автоматичним гальмуванням.

Також читайте:

Кросовер Toyota на 5000 доларів дешевше з емблемою Subaru

Як Toyota провалила редизайн флагманської моделі

Економічність авто

Головною особливістю моделі залишається гібридна силова установка на базі 1,5-літрового бензинового двигуна, яка доступна у варіантах на 116 або 130 к.с. Агрегат працює у парі з автоматичною безступеневою коробкою передач e-CVT та демонструє витрату пального на рівні 3,9–4,1 літра на 100 км у змішаному циклі.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
