Україна
Як Toyota провалила редизайн флагманської моделі

Як Toyota провалила редизайн флагманської моделі

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 14:22
Чому оновлений позашляховик Toyota розчарував водіїв
Сіра Toyota 4Runner в зимових горах. Фото: toyota.com

Японський бренд Toyota стикається з серйозним розчаруванням своєї аудиторії через останні оновлення флагманських моделей позашляховиків та пікапів. Попри амбітні плани виробника, новий 4Runner отримав порцію гострої критики за відхід від традиційних цінностей надійності та простоти.

Про це написав Motor Biscuit.

Читайте також:

Критичні прорахунки

Шосте покоління легендарного авто, що вийшло на ринок у 2025 році, викликало нарікання через обмежений простір над головою, що створює дискомфорт для високих водіїв та пасажирів.

Внутрішнє оздоблення містить занадто багато пластикових елементів, через що інтер'єр виглядає бюджетним порівняно з попередніми версіями.

Також власники незадоволені неможливістю скласти задні сидіння у рівну підлогу, що суттєво обмежує практичність багажного відділення.

Відмова від перевіреного часом двигуна V6 на користь 4-циліндрового агрегату та 8-ступеневої автоматичної трансмісії викликає серйозні сумніви у довговічності машини.

Нова гібридна установка майже не вплинула на показники витрати палива, що нівелює її переваги. А величезний сенсорний екран та надмірна кількість електроніки сприймаються як потенційні джерела проблем під час експлуатації, позаяк прихильники моделі цінують технічну простоту.

Також читайте:

ТОП-5 найпотужніших двигунів на Toyota 4Runner

Названо найдовговічніший позашляховик Toyota

Системні проблеми

Модель 4Runner стала не єдиним розчаруванням за останні роки:

  • пікап Tundra втратив надійний V8, отримавши натомість проблеми з якістю збірки;
  • позашляховик Sequoia розчарував зменшеним об’ємом багажника та складнощами з демонтажем сидінь третього ряду;
  • нова Tacoma стала значно більшою за габаритами, проте не додала вільного місця для пасажирів ззаду.

авто проблеми автомобіль водії Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
