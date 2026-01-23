Чому оновлений позашляховик Toyota розчарував водіїв

Сіра Toyota 4Runner в зимових горах. Фото: toyota.com

Японський бренд Toyota стикається з серйозним розчаруванням своєї аудиторії через останні оновлення флагманських моделей позашляховиків та пікапів. Попри амбітні плани виробника, новий 4Runner отримав порцію гострої критики за відхід від традиційних цінностей надійності та простоти.

Про це написав Motor Biscuit.

Критичні прорахунки

Шосте покоління легендарного авто, що вийшло на ринок у 2025 році, викликало нарікання через обмежений простір над головою, що створює дискомфорт для високих водіїв та пасажирів.

Внутрішнє оздоблення містить занадто багато пластикових елементів, через що інтер'єр виглядає бюджетним порівняно з попередніми версіями.

Також власники незадоволені неможливістю скласти задні сидіння у рівну підлогу, що суттєво обмежує практичність багажного відділення.

Відмова від перевіреного часом двигуна V6 на користь 4-циліндрового агрегату та 8-ступеневої автоматичної трансмісії викликає серйозні сумніви у довговічності машини.

Нова гібридна установка майже не вплинула на показники витрати палива, що нівелює її переваги. А величезний сенсорний екран та надмірна кількість електроніки сприймаються як потенційні джерела проблем під час експлуатації, позаяк прихильники моделі цінують технічну простоту.

Системні проблеми

Модель 4Runner стала не єдиним розчаруванням за останні роки: