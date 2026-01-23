Почему обновленный внедорожник Toyota разочаровал водителей

Серая Toyota 4Runner в зимних горах. Фото: toyota.com

Японский бренд Toyota сталкивается с серьезным разочарованием своей аудитории из-за последних обновлений флагманских моделей внедорожников и пикапов. Несмотря на амбициозные планы производителя, новый 4Runner получил порцию острой критики за отход от традиционных ценностей надежности и простоты.

Критические просчеты

Шестое поколение легендарного авто, вышедшее на рынок в 2025 году, вызвало нарекания из-за ограниченного пространства над головой, что создает дискомфорт для высоких водителей и пассажиров.

Внутренняя отделка содержит слишком много пластиковых элементов, из-за чего интерьер выглядит бюджетным по сравнению с предыдущими версиями.

Также владельцы недовольны невозможностью сложить задние сиденья в ровный пол, что существенно ограничивает практичность багажного отделения.

Отказ от проверенного временем двигателя V6 в пользу 4-цилиндрового агрегата и 8-ступенчатой автоматической трансмиссии вызывает серьезные сомнения в долговечности машины.

Новая гибридная установка почти не повлияла на показатели расхода топлива, что нивелирует ее преимущества. А огромный сенсорный экран и чрезмерное количество электроники воспринимаются как потенциальные источники проблем при эксплуатации, поскольку сторонники модели ценят техническую простоту.

Системные проблемы

