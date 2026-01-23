Почему обновленный внедорожник Toyota разочаровал водителей

Как Toyota провалила редизайн флагманской модели
Японский бренд Toyota сталкивается с серьезным разочарованием своей аудитории из-за последних обновлений флагманских моделей внедорожников и пикапов. Несмотря на амбициозные планы производителя, новый 4Runner получил порцию острой критики за отход от традиционных ценностей надежности и простоты.
Об этом написал Motor Biscuit.
Критические просчеты
Шестое поколение легендарного авто, вышедшее на рынок в 2025 году, вызвало нарекания из-за ограниченного пространства над головой, что создает дискомфорт для высоких водителей и пассажиров.
Внутренняя отделка содержит слишком много пластиковых элементов, из-за чего интерьер выглядит бюджетным по сравнению с предыдущими версиями.
Также владельцы недовольны невозможностью сложить задние сиденья в ровный пол, что существенно ограничивает практичность багажного отделения.
Отказ от проверенного временем двигателя V6 в пользу 4-цилиндрового агрегата и 8-ступенчатой автоматической трансмиссии вызывает серьезные сомнения в долговечности машины.
Новая гибридная установка почти не повлияла на показатели расхода топлива, что нивелирует ее преимущества. А огромный сенсорный экран и чрезмерное количество электроники воспринимаются как потенциальные источники проблем при эксплуатации, поскольку сторонники модели ценят техническую простоту.
Системные проблемы
Модель 4Runner стала не единственным разочарованием за последние годы:
- пикап Tundra потерял надежный V8, получив взамен проблемы с качеством сборки;
- внедорожник Sequoia разочаровал уменьшенным объемом багажника и сложностями с демонтажем сидений третьего ряда;
- новая Tacoma стала значительно больше по габаритам, однако не добавила свободного места для пассажиров сзади.
