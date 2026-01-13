Внедорожник Toyota возглавил рейтинг авто с огромным ресурсом двигателя

Белый Toyota Sequoia 2023 года. Фото: motorauthority.com

Составлен перечень автомобилей с самым высоким потенциалом преодоления дистанции в 400 000 км. Абсолютным лидером обновленного рейтинга выносливости стал японский внедорожник Toyota Sequoia.

Об этом сообщил Slash Gear.

Реклама

Читайте также:

Доминирование японских брендов

Аналитики iSeeCars сформировали список из 25 моделей, которые имеют наибольшие шансы на сверхдлительную эксплуатацию. В первую десятку вошли девять представителей корпорации Toyota Motor включая премиальный бренд Lexus.

Эксперты отмечают что вероятность достижения пробега более 400 000 километров для лидера списка Toyota Sequoia составляет 39,1%. Это в восемь раз превышает средний показатель по отрасли, который составляет лишь 4,8%. Даже Acura MDX на последней 25 позиции рейтинга вдвое превышает среднестатистические шансы на долголетие (9,1%).

Исключительная выносливость Sequoia

Внедорожник демонстрирует высокие результаты благодаря внедрению уникальных систем управления качеством на заводах компании. Исторически сложилось, что Toyota и Lexus стабильно занимают первые места в мировых рейтингах надежности как новых, так и подержанных автомобилей. По данным исследования Consumer Reports за 2024 год эти марки признаны лучшими среди транспортных средств с пробегом. Модель Sequoia также регулярно получает высокие оценки за уровень безопасности от профильных институтов и экспертов рынка.

Также читайте:

Рейтинг автомобилей от долговечных до ненадежных

Почему Subaru потеряла титул самого надежного бренда автомобилей

Технические возможности

Современная генерация внедорожника предлагает гибридную установку на базе 3,4-литрового двигателя V6. Общая мощность системы составляет 437 лошадиных сил при крутящем моменте 790 Нм. Высокие тяговые характеристики сочетаются с топливной эффективностью во время путешествий на большие расстояния.

Салон автомобиля отличается использованием премиальной кожи и наличием расширенного пакета систем безопасности Toyota Safety Sense 2.5 уже в начальной комплектации.