Назван самый долговечный внедорожник Toyota

Назван самый долговечный внедорожник Toyota

Дата публикации 13 января 2026 17:30
Внедорожник Toyota возглавил рейтинг авто с огромным ресурсом двигателя
Белый Toyota Sequoia 2023 года. Фото: motorauthority.com

Составлен перечень автомобилей с самым высоким потенциалом преодоления дистанции в 400 000 км. Абсолютным лидером обновленного рейтинга выносливости стал японский внедорожник Toyota Sequoia.

Об этом сообщил Slash Gear.

Доминирование японских брендов

Аналитики iSeeCars сформировали список из 25 моделей, которые имеют наибольшие шансы на сверхдлительную эксплуатацию. В первую десятку вошли девять представителей корпорации Toyota Motor включая премиальный бренд Lexus.

Эксперты отмечают что вероятность достижения пробега более 400 000 километров для лидера списка Toyota Sequoia составляет 39,1%. Это в восемь раз превышает средний показатель по отрасли, который составляет лишь 4,8%. Даже Acura MDX на последней 25 позиции рейтинга вдвое превышает среднестатистические шансы на долголетие (9,1%).

Исключительная выносливость Sequoia

Внедорожник демонстрирует высокие результаты благодаря внедрению уникальных систем управления качеством на заводах компании. Исторически сложилось, что Toyota и Lexus стабильно занимают первые места в мировых рейтингах надежности как новых, так и подержанных автомобилей. По данным исследования Consumer Reports за 2024 год эти марки признаны лучшими среди транспортных средств с пробегом. Модель Sequoia также регулярно получает высокие оценки за уровень безопасности от профильных институтов и экспертов рынка.

Рейтинг автомобилей от долговечных до ненадежных

Почему Subaru потеряла титул самого надежного бренда автомобилей

Технические возможности

Современная генерация внедорожника предлагает гибридную установку на базе 3,4-литрового двигателя V6. Общая мощность системы составляет 437 лошадиных сил при крутящем моменте 790 Нм. Высокие тяговые характеристики сочетаются с топливной эффективностью во время путешествий на большие расстояния.

Салон автомобиля отличается использованием премиальной кожи и наличием расширенного пакета систем безопасности Toyota Safety Sense 2.5 уже в начальной комплектации.

рейтинг авто исследование автомобиль Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
