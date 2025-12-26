Видео
Рейтинг автомобилей от долговечных до ненадежных

Дата публикации 26 декабря 2025 14:22
Рейтинг долговечности авто: только четыре бренда способны пробежать 400 000 км
Toyota против Lexus. Фото: motoringworld.in

Поиск надежного автомобиля, способного проехать более 400 000 км, завершился неожиданными результатами для большинства популярных марок. Лишь четыре автопроизводителя из тридцати двух смогли продемонстрировать показатели, превышающие среднестатистические значения отрасли.

Об этом сообщил GOBankingRates.

Лидеры выносливости

Согласно исследованию iSeeCars, средний показатель достижения пробега в 400 000 км без серьезных проблем для автомобильной индустрии составляет 4,8%. Однако четыре бренда продемонстрировали значительно более высокую устойчивость, предлагая варианты как в сегменте экономичных авто, так и среди моделей класса люкс.

Безоговорочным лидером рейтинга стал бренд Toyota с показателем 17,8%, что в 3,7 раза превышает средний уровень. Второе место занял Lexus, чьи автомобили имеют 12,8% шансов на преодоление указанной дистанции. Тройку лидеров замыкает Honda с результатом 10,8%. Четвертым и последним брендом, который смог преодолеть порог среднего значения, стал Acura с показателем 7,2%.

Бренды с посредственным ресурсом

Значительная часть известных производителей не смогла достичь среднеотраслевого уровня долговечности. Ближе всего к цели оказались марки GMC и Tesla, чей показатель составляет 4,6%. Почти идентичные результаты продемонстрировали Chevrolet и Cadillac — по 4,5% вероятности длительной эксплуатации.

В перечень брендов, чьи шансы на пробег более 400 000 км варьируются от 2% до 4%, вошли Mazda (3,6%), Ram (3,5%), Lincoln (3,4%), Ford (3,1%), Dodge (2,5%), Nissan (2,4%), Subaru (2,3%) и Volvo (2,2%). Эти цифры свидетельствуют, что приобретение таких транспортных средств для длительного использования связано с более высокими рисками.

Проверенные миллионы гибридов: названы самые надежные авто

Лучшие подержанные авто по соотношению цена-качество в 2025 году

Минимальные шансы на долголетие

Нижнюю часть списка занимают автомобили, для которых достижение большого пробега является редким исключением. Вероятность успеха для таких марок, как Mercedes-Benz, Jeep и Mitsubishi, составляет от 1,1% до 1,7%. Еще более сложная ситуация наблюдается у Kia, Hyundai и Buick, где этот показатель опустился до 0,6%.

Худшие результаты зафиксированы у европейских брендов класса люкс и некоторых марок массового сегмента. Показатели Porsche и Chrysler составляют 0,5%, тогда как у BMW и Volkswagen они не превышают 0,4%. Замыкают рейтинг Audi (0,3%) и Land Rover (0,1%). А для таких брендов, как Jaguar, MINI и Maserati, вероятность преодоления дистанции в 400 000 км официально определена как нулевая.

рейтинг Tesla авто Ford BMW Porsche Mercedes-Benz Mitsubishi автомобиль Volkswagen Honda Audi Nissan Toyota Volvo
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
