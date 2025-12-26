Відео
Рейтинг автомобілів від довговічних до ненадійних

Рейтинг автомобілів від довговічних до ненадійних

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 14:22
Рейтинг довговічності авто: лише чотири бренди здатні пробігти 400 000 км
Toyota проти Lexus. Фото: motoringworld.in

Пошук надійного автомобіля, здатного проїхати понад 400 000 км, завершився несподіваними результатами для більшості популярних марок. Лише чотири автовиробники з тридцяти двох змогли продемонструвати показники, що перевищують середньостатистичні значення галузі.

Про це повідомив GOBankingRates.



Лідери витривалості

Згідно з дослідженням iSeeCars, середній показник досягнення пробігу в 400 000 км без серйозних проблем для автомобільної індустрії становить 4,8%. Проте чотири бренди продемонстрували значно вищу стійкість, пропонуючи варіанти як у сегменті економічних авто, так і серед моделей класу люкс.

Беззаперечним лідером рейтингу став бренд Toyota з показником 17,8%, що у 3,7 раза перевищує середній рівень. Друге місце посів Lexus, чиї автомобілі мають 12,8% шансів на подолання зазначеної дистанції. Трійку лідерів замикає Honda з результатом 10,8%. Четвертим і останнім брендом, який зміг подолати поріг середнього значення, став Acura з показником 7,2%.

Бренди з посереднім ресурсом

Значна частина відомих виробників не змогла досягти середньогалузевого рівня довговічності. Найближче до мети опинилися марки GMC та Tesla, чий показник становить 4,6%. Майже ідентичні результати продемонстрували Chevrolet та Cadillac — по 4,5% ймовірності тривалої експлуатації.

До переліку брендів, чиї шанси на пробіг понад 400 000 км варіюються від 2% до 4%, увійшли Mazda (3,6%), Ram (3,5%), Lincoln (3,4%), Ford (3,1%), Dodge (2,5%), Nissan (2,4%), Subaru (2,3%) та Volvo (2,2%). Ці цифри свідчать про те, що придбання таких транспортних засобів для тривалого використання пов'язане з вищими ризиками.



Перевірені мільйони гібридів: названі найнадійніші авто

Найкращі вживані авто за співвідношенням ціна-якість у 2025 році

Мінімальні шанси на довголіття

Нижню частину списку посідають автомобілі, для яких досягнення великого пробігу є рідкісним винятком. Ймовірність успіху для таких марок, як Mercedes-Benz, Jeep та Mitsubishi, становить від 1,1% до 1,7%. Ще складніша ситуація спостерігається у Kia, Hyundai та Buick, де цей показник опустився до 0,6%.

Найгірші результати зафіксовані у європейських брендів класу люкс та деяких марок масового сегмента. Показники Porsche та Chrysler становлять 0,5%, тоді як у BMW та Volkswagen вони не перевищують 0,4%. Замикають рейтинг Audi (0,3%) та Land Rover (0,1%). А для таких брендів, як Jaguar, MINI та Maserati, ймовірність подолання дистанції у 400 000 км офіційно визначена як нульова.

Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
