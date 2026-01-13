Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Названо найдовговічніший позашляховик Toyota

Названо найдовговічніший позашляховик Toyota

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 17:30
Позашляховик Toyota очолив рейтинг авто з величезним ресурсом двигуна
Білий Toyota Sequoia 2023 року. Фото: motorauthority.com

Складено перелік автомобілів з найвищим потенціалом подолання дистанції у 400 000 км. Абсолютним лідером оновленого рейтингу витривалості став японський позашляховик Toyota Sequoia.

Про це повідомив Slash Gear.

Реклама
Читайте також:

Домінування японських брендів

Аналітики iSeeCars сформували список з 25 моделей які мають найбільші шанси на надтривалу експлуатацію. До першої десятки увійшли дев’ять представників корпорації Toyota Motor включаючи преміальний бренд Lexus.

Експерти зазначають що ймовірність досягнення пробігу понад 400 000 кілометрів для лідера списку Toyota Sequoia становить 39,1%. Це у вісім разів перевищує середній показник по галузі який складає лише 4,8%. Навіть Acura MDX на останній 25 позиції рейтингу вдвічі перевищує середньостатистичні шанси на довголіття (9,1%).

Виняткова витривалість Sequoia

Позашляховик демонструє високі результати завдяки впровадженню унікальних систем управління якістю на заводах компанії. Історично склалося що Toyota та Lexus стабільно посідають перші місця у світових рейтингах надійності як нових, так і вживаних автомобілів. За даними дослідження Consumer Reports за 2024 рік ці марки визнані кращими серед транспортних засобів з пробігом. Модель Sequoia також регулярно отримує високі оцінки за рівень безпеки від профільних інститутів та експертів ринку.

Також читайте:

Рейтинг автомобілів від довговічних до ненадійних

Чому Subaru втратила титул найнадійнішого бренду автомобілів

Технічні можливості

Сучасна генерація позашляховика пропонує гібридну установку на базі 3,4-літрового двигуна V6. Загальна потужність системи складає 437 кінських сил при крутному моменті 790 Нм. Високі тягові характеристики поєднуються з паливною ефективністю під час подорожей на великі відстані.

Салон автомобіля відрізняється використанням преміальної шкіри та наявністю розширеного пакета систем безпеки Toyota Safety Sense 2.5 вже у початковій комплектації.

рейтинг авто дослідження автомобіль Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації