Головна Авто Чому знята з виробництва Toyota є досі гарною покупкою

Чому знята з виробництва Toyota є досі гарною покупкою

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 07:35
Чому знята з виробництва Toyota залишається лідером ринку вживаних авто
Toyota Avalon 2022 року. Фото: edmunds.com

Стрімке зростання цін на нові транспортні засоби у 2026 році змушує покупців активніше досліджувати ринок вживаних моделей. Toyota Avalon 2022 року виділяється серед конкурентів завдяки винятковим показникам якості та довговічності у сегменті великих седанів.

Про це написав Top Speed.

Виняткова витривалість

Ця модель демонструє одні з найкращих стандартів надійності в індустрії. Аналітики iSeeCars оцінюють надійність авто у 8,7 бала з 10, прогнозуючи понад 270 000 км пробігу до появи серйозних механічних проблем. Ймовірність того, що седан подолає позначку понад 320 000 км, становить 30,4%. Споживачі в рейтингах JD Power також підтверджують високу якість збірки, виставивши моделі 91 бал зі 100 можливих.

Для прихильників традиційної продуктивності доступна версія з 3,5-літровим двигуном V-6, що генерує 301 к.с. Потужність передається на передні колеса через 8-ступеневу автоматичну коробку передач, забезпечуючи розгін до 100 км/год за 6,5 секунди. Максимальна швидкість такої модифікації обмежена позначкою 217 км/год.

Витрата пального для версії XLE з таким двигуном становить близько 10,7 л/100 км у місті та 7,3 л/100 км на трасі. Комплектації Touring або Limited через більшу вагу споживають до 9,4 л/100 км у змішаному циклі, проте збільшений до 60 л паливний бак дозволяє долати до 635 км без дозаправки.

Toyota оновила популярну модель до кращих характеристик

Найбільш недооцінений автомобіль Toyota

Переваги гібридної версії

Гібридна установка базується на 2,5-літровому 4-циліндровому двигуні та синхронному електромоторі сукупною потужністю 215 к.с. Система eCVT дозволяє розганятися до 100 км/год за 8 секунд, а максимальна швидкість становить 185 км/год. Гібридний Avalon XLE є взірцем паливної ощадливості, витрачаючи лише 5,35–5,47 л/100 км.

Завдяки паливному баку об'ємом 50 л запас ходу найефективнішої версії сягає 935 км. Власники у своїх відгуках на Edmunds відзначають надзвичайний комфорт, просторий салон та паливну економічність як головні переваги моделі. Серед зауважень зустрічаються скарги на недостатню оглядовість та не завжди передбачувану роботу сенсорного екрана.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
