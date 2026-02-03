Чому знята з виробництва Toyota залишається лідером ринку вживаних авто

Toyota Avalon 2022 року. Фото: edmunds.com

Стрімке зростання цін на нові транспортні засоби у 2026 році змушує покупців активніше досліджувати ринок вживаних моделей. Toyota Avalon 2022 року виділяється серед конкурентів завдяки винятковим показникам якості та довговічності у сегменті великих седанів.

Виняткова витривалість

Ця модель демонструє одні з найкращих стандартів надійності в індустрії. Аналітики iSeeCars оцінюють надійність авто у 8,7 бала з 10, прогнозуючи понад 270 000 км пробігу до появи серйозних механічних проблем. Ймовірність того, що седан подолає позначку понад 320 000 км, становить 30,4%. Споживачі в рейтингах JD Power також підтверджують високу якість збірки, виставивши моделі 91 бал зі 100 можливих.

Для прихильників традиційної продуктивності доступна версія з 3,5-літровим двигуном V-6, що генерує 301 к.с. Потужність передається на передні колеса через 8-ступеневу автоматичну коробку передач, забезпечуючи розгін до 100 км/год за 6,5 секунди. Максимальна швидкість такої модифікації обмежена позначкою 217 км/год.

Витрата пального для версії XLE з таким двигуном становить близько 10,7 л/100 км у місті та 7,3 л/100 км на трасі. Комплектації Touring або Limited через більшу вагу споживають до 9,4 л/100 км у змішаному циклі, проте збільшений до 60 л паливний бак дозволяє долати до 635 км без дозаправки.

Переваги гібридної версії

Гібридна установка базується на 2,5-літровому 4-циліндровому двигуні та синхронному електромоторі сукупною потужністю 215 к.с. Система eCVT дозволяє розганятися до 100 км/год за 8 секунд, а максимальна швидкість становить 185 км/год. Гібридний Avalon XLE є взірцем паливної ощадливості, витрачаючи лише 5,35–5,47 л/100 км.

Завдяки паливному баку об'ємом 50 л запас ходу найефективнішої версії сягає 935 км. Власники у своїх відгуках на Edmunds відзначають надзвичайний комфорт, просторий салон та паливну економічність як головні переваги моделі. Серед зауважень зустрічаються скарги на недостатню оглядовість та не завжди передбачувану роботу сенсорного екрана.