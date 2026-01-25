Кращі за легенду: авто з вищою надійністю ніж у Toyota Camry

Червоний Subaru Impreza 2026 року. Фото: caranddriver.com

Складено список автомобілів, які за показниками експлуатаційної надійності випередили визнаного лідера ринку Toyota Camry. Рейтинг базується на дослідженнях Consumer Reports та JD Power, що охоплюють досвід понад 380 000 власників протягом декількох років експлуатації.

Про це повідомив Jalopnik.

Реклама

Читайте також:

Компактні лідери

Toyota Corolla залишається одним з найпопулярніших авто високій надійності. У 2026 році ця модель отримала від Consumer Reports оцінку надійності 76 балів, що на два пункти вище за показник Camry. Седан споживає від 5,7 до 7,4 літра на 100 км у бензиновій версії, тоді як гібрид демонструє економічність на рівні 4,4–5,1 літра.

Компактний кросовер Nissan Kicks випередив Camry на один бал у рейтингу JD Power, отримавши 88 балів зі 100 можливих. Автомобіль оснащений двигуном потужністю 141 к.с. та витрачає від 6,7 до 8,4 л/100 км. Модель 2025 року отримала оновлений дизайн, тому залишається привабливою пропозицією в сегменті доступних SUV.

Також читайте:

Кращі доступні автомобілі для купівлі у 2026 році

У рейтингу надійності авто 7 з 10 моделей одного виробника

Витривалість та комфорт

Toyota Crown пропонує вищий рівень комфорту та оцінку надійності 78 балів за Consumer Reports. Повнопривідна гібридна установка потужністю 236 к.с. забезпечує витрату пального близько 5,6 л/100 км. Для поціновувачів динаміки доступна версія на 340 к.с. з витратою близько 8,1 літра.

Nissan Murano також продемонстрував високу стійкість до поломок, отримавши 88 балів від JD Power. Оновлена модель 2025 року змінила двигун V6 на турбований 4-циліндровий агрегат потужністю 241 к.с. Споживання пального на трасі складає приблизно 8,7 л/100 км.

Subaru Crosstrek та Toyota Corolla Cross розділили статус надійних субкомпактних кросоверів. Crosstrek з дорожнім просвітом 23,6 см та стандартним повним приводом споживає від 7,1 до 9 літрів пального. Гібридна версія дозволяє проїхати до 960 км на одному баку. Своєю чергою Corolla Cross отримала 79 балів надійності від Consumer Reports, споживаючи від 5,1 до 7,6 літра залежно від типу силової установки.

Попри припинення виробництва у 2022 році, Toyota Avalon залишається еталоном з найвищим балом 91 від JD Power. Це робить модель чудовою альтернативою вживаним Camry, пропонуючи потужний 3,5-літровий двигун на 301 к.с. та преміальне оснащення за доступною ціною.

Лідерство Subaru

Абсолютним чемпіоном з надійності за Consumer Reports стала Subaru Impreza. Хетчбек отримав високі оцінки за керованість та стандартну систему повного приводу. Двигун потужністю 152 к.с. споживає від 7,1 до 8,7 літра пального, що є конкурентним показником для повнопривідного авто.