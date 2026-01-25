Видео
Восемь автомобилей надежнее Toyota Camry

Дата публикации 25 января 2026 10:45
Лучше легенды: авто с высшей надежностью чем у Toyota Camry
Красный Subaru Impreza 2026 года. Фото: caranddriver.com

Составлен список автомобилей, которые по показателям эксплуатационной надежности опередили признанного лидера рынка Toyota Camry. Рейтинг базируется на исследованиях Consumer Reports и JD Power, охватывающих опыт более 380 000 владельцев в течение нескольких лет эксплуатации.

Об этом сообщил Jalopnik.

Компактные лидеры

Toyota Corolla остается одним из самых популярных авто высокой надежности. В 2026 году эта модель получила от Consumer Reports оценку надежности 76 баллов, что на два пункта выше показателя Camry. Седан потребляет от 5,7 до 7,4 литра на 100 км в бензиновой версии, тогда как гибрид демонстрирует экономичность на уровне 4,4-5,1 литра.

Компактный кроссовер Nissan Kicks опередил Camry на один балл в рейтинге JD Power, получив 88 баллов из 100 возможных. Автомобиль оснащен двигателем мощностью 141 л.с. и расходует от 6,7 до 8,4 л/100 км. Модель 2025 года получила обновленный дизайн, поэтому остается привлекательным предложением в сегменте доступных SUV.

Выносливость и комфорт

Toyota Crown предлагает высокий уровень комфорта и оценку надежности 78 баллов по Consumer Reports. Полноприводная гибридная установка мощностью 236 л.с. обеспечивает расход топлива около 5,6 л/100 км. Для ценителей динамики доступна версия на 340 л.с. с расходом около 8,1 литра.

Nissan Murano также продемонстрировал высокую устойчивость к поломкам, получив 88 баллов от JD Power. Обновленная модель 2025 года сменила двигатель V6 на турбированный 4-цилиндровый агрегат мощностью 241 л.с. Потребление топлива на трассе составляет примерно 8,7 л/100 км.

Subaru Crosstrek и Toyota Corolla Cross разделили статус надежных субкомпактных кроссоверов. Crosstrek с дорожным просветом 23,6 см и стандартным полным приводом потребляет от 7,1 до 9 литров топлива. Гибридная версия позволяет проехать до 960 км на одном баке. В свою очередь Corolla Cross получила 79 баллов надежности от Consumer Reports, потребляя от 5,1 до 7,6 литра в зависимости от типа силовой установки.

Несмотря на прекращение производства в 2022 году, Toyota Avalon остается эталоном с наивысшим баллом 91 от JD Power. Это делает модель отличной альтернативой подержанным Camry, предлагая мощный 3,5-литровый двигатель на 301 л.с. и премиальное оснащение по доступной цене.

Лидерство Subaru

Абсолютным чемпионом по надежности по Consumer Reports стала Subaru Impreza. Хэтчбек получил высокие оценки за управляемость и стандартную систему полного привода. Двигатель мощностью 152 л.с. потребляет от 7,1 до 8,7 литра топлива, что является конкурентным показателем для полноприводного авто.

рейтинг авто автомобиль Nissan Toyota подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
