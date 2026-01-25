Лучше легенды: авто с высшей надежностью чем у Toyota Camry

Красный Subaru Impreza 2026 года. Фото: caranddriver.com

Составлен список автомобилей, которые по показателям эксплуатационной надежности опередили признанного лидера рынка Toyota Camry. Рейтинг базируется на исследованиях Consumer Reports и JD Power, охватывающих опыт более 380 000 владельцев в течение нескольких лет эксплуатации.

Об этом сообщил Jalopnik.

Компактные лидеры

Toyota Corolla остается одним из самых популярных авто высокой надежности. В 2026 году эта модель получила от Consumer Reports оценку надежности 76 баллов, что на два пункта выше показателя Camry. Седан потребляет от 5,7 до 7,4 литра на 100 км в бензиновой версии, тогда как гибрид демонстрирует экономичность на уровне 4,4-5,1 литра.

Компактный кроссовер Nissan Kicks опередил Camry на один балл в рейтинге JD Power, получив 88 баллов из 100 возможных. Автомобиль оснащен двигателем мощностью 141 л.с. и расходует от 6,7 до 8,4 л/100 км. Модель 2025 года получила обновленный дизайн, поэтому остается привлекательным предложением в сегменте доступных SUV.

Выносливость и комфорт

Toyota Crown предлагает высокий уровень комфорта и оценку надежности 78 баллов по Consumer Reports. Полноприводная гибридная установка мощностью 236 л.с. обеспечивает расход топлива около 5,6 л/100 км. Для ценителей динамики доступна версия на 340 л.с. с расходом около 8,1 литра.

Nissan Murano также продемонстрировал высокую устойчивость к поломкам, получив 88 баллов от JD Power. Обновленная модель 2025 года сменила двигатель V6 на турбированный 4-цилиндровый агрегат мощностью 241 л.с. Потребление топлива на трассе составляет примерно 8,7 л/100 км.

Subaru Crosstrek и Toyota Corolla Cross разделили статус надежных субкомпактных кроссоверов. Crosstrek с дорожным просветом 23,6 см и стандартным полным приводом потребляет от 7,1 до 9 литров топлива. Гибридная версия позволяет проехать до 960 км на одном баке. В свою очередь Corolla Cross получила 79 баллов надежности от Consumer Reports, потребляя от 5,1 до 7,6 литра в зависимости от типа силовой установки.

Несмотря на прекращение производства в 2022 году, Toyota Avalon остается эталоном с наивысшим баллом 91 от JD Power. Это делает модель отличной альтернативой подержанным Camry, предлагая мощный 3,5-литровый двигатель на 301 л.с. и премиальное оснащение по доступной цене.

Лидерство Subaru

Абсолютным чемпионом по надежности по Consumer Reports стала Subaru Impreza. Хэтчбек получил высокие оценки за управляемость и стандартную систему полного привода. Двигатель мощностью 152 л.с. потребляет от 7,1 до 8,7 литра топлива, что является конкурентным показателем для полноприводного авто.