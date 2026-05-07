Почему перекупщики избегают этих автомобилей с пробегом

Дата публикации 7 мая 2026 11:10
Mazda CX-5 с двигателем 2.2d. Фото: autoexpress.co.uk

Профессиональные дилеры и перекупщики подержанных авто сформировали список моделей, которые стараются обходить десятой дорогой. Главной причиной отказа является не отсутствие спроса, а катастрофически высокая стоимость ремонта, которая способна мгновенно уничтожить любую прибыль. В перечень попали популярные двигатели и коробки передач, технические особенности которых часто приводят к фатальным поломкам.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Car Dealer Magazine.

Проблемные двигатели

Силовые агрегаты серий EcoBoost от Ford и PureTech от концерна Stellantis стали настоящим ужасом для сервисменов из-за конструкции мокрого ремня ГРМ. Этот элемент работает непосредственно в моторном масле, что со временем приводит к его разрушению и засорению системы продуктами распада резины. Эксперт автомобильного YouTube-канала CarUK Ли Грант отмечает, что такие ремни известны своей склонностью к поломкам, из-за чего двигатель просто забивается грязью.

Не менее опасным считается дизель Mazda объемом 2,2 л, где вероятность отказа двигателя вдвое выше средней. Владельцы часто сталкиваются с растяжением цепей ГРМ, протеканием форсунок и выходом из строя сажевых фильтров. Представитель технического канала ChopsGarage, специалист по ремонту Джеймс Хардинг отмечает, что никогда не видел двигателей, которые так сильно закоксовываются и выдают такое количество предупреждений одновременно.

Ненадежные трансмиссии

Роботизированные коробки Ford PowerShift возглавляют антирейтинг из-за сложности конструкции и отсутствия долговечности. По словам представителя сервиса Bowen's Garage и автора YouTube-канала TedTorques Тео Кука, это одна из худших коробок передач в истории человечества, которая не имеет ресурса и вызывает множество проблем. Ремонт такого узла стоит тысячи долларов, что делает перепродажу подобных машин экономически невыгодной из-за риска быстрой поломки.

Вариаторы (CVT) также попали под жесткую критику дилеров из-за их чрезвычайной хрупкости. Владелец дилерского центра Car Quay и автор YouTube-канала Carlateral Джейми Кейпл подчеркивает, что такие коробки крайне трудно и дорого ремонтировать, а их замена обходится в 4000 долларов и более. Профессиональные игроки рынка стараются даже не делать ставки на аукционах, если видят в характеристиках авто эти три буквы.

Дорогой премиум

Двигатели серии Ingenium от Jaguar Land Rover, особенно дизельные версии на 2 л, пугают специалистов риском внезапного растяжения цепи ГРМ. Статистика показывает, что эти моторы на 162% чаще выходят из строя по сравнению с аналогами других брендов. Глава Ассоциации независимых автодилеров и опытный продавец авто с пробегом Умеш Самани прямо называет этот двигатель номером один в собственном списке запретов, так как агрегаты буквально рассыпаются без видимых причин.

Стоимость восстановления премиальных внедорожников с такими дефектами может достигать 7000 долларов, а в отдельных случаях превышать 40 000 долларов. Дилеры предпочитают не рисковать собственной репутацией и финансами ради сомнительной прибыли. Любой посторонний звук при запуске такого двигателя является сигналом для немедленного отказа от покупки.

Ранее Новини.LIVE писали, какие подержанные автомобили продают в Украине с реально скрученным пробегом. Специализированное исследование рынка позволило выделить перечень моделей, которые "готовят" к реализации недобросовестные продавцы.

Также читайте о машинах с пробегом, которые пугают механиков. Некоторые модели двигателей требуют капитального ремонта еще до достижения пробега 100 000 км.

ремонт авто Ford проблемы автомобиль Jaguar двигатель подержанные авто Mazda Stellantis коробка передач
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
