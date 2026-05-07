Почему перекупщики избегают этих автомобилей с пробегом

Mazda CX-5 с двигателем 2.2d. Фото: autoexpress.co.uk

Профессиональные дилеры и перекупщики подержанных авто сформировали список моделей, которые стараются обходить десятой дорогой. Главной причиной отказа является не отсутствие спроса, а катастрофически высокая стоимость ремонта, которая способна мгновенно уничтожить любую прибыль. В перечень попали популярные двигатели и коробки передач, технические особенности которых часто приводят к фатальным поломкам.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Car Dealer Magazine.

Проблемные двигатели

Силовые агрегаты серий EcoBoost от Ford и PureTech от концерна Stellantis стали настоящим ужасом для сервисменов из-за конструкции мокрого ремня ГРМ. Этот элемент работает непосредственно в моторном масле, что со временем приводит к его разрушению и засорению системы продуктами распада резины. Эксперт автомобильного YouTube-канала CarUK Ли Грант отмечает, что такие ремни известны своей склонностью к поломкам, из-за чего двигатель просто забивается грязью.

Не менее опасным считается дизель Mazda объемом 2,2 л, где вероятность отказа двигателя вдвое выше средней. Владельцы часто сталкиваются с растяжением цепей ГРМ, протеканием форсунок и выходом из строя сажевых фильтров. Представитель технического канала ChopsGarage, специалист по ремонту Джеймс Хардинг отмечает, что никогда не видел двигателей, которые так сильно закоксовываются и выдают такое количество предупреждений одновременно.

Ненадежные трансмиссии

Роботизированные коробки Ford PowerShift возглавляют антирейтинг из-за сложности конструкции и отсутствия долговечности. По словам представителя сервиса Bowen's Garage и автора YouTube-канала TedTorques Тео Кука, это одна из худших коробок передач в истории человечества, которая не имеет ресурса и вызывает множество проблем. Ремонт такого узла стоит тысячи долларов, что делает перепродажу подобных машин экономически невыгодной из-за риска быстрой поломки.

Читайте также:

Вариаторы (CVT) также попали под жесткую критику дилеров из-за их чрезвычайной хрупкости. Владелец дилерского центра Car Quay и автор YouTube-канала Carlateral Джейми Кейпл подчеркивает, что такие коробки крайне трудно и дорого ремонтировать, а их замена обходится в 4000 долларов и более. Профессиональные игроки рынка стараются даже не делать ставки на аукционах, если видят в характеристиках авто эти три буквы.

Дорогой премиум

Двигатели серии Ingenium от Jaguar Land Rover, особенно дизельные версии на 2 л, пугают специалистов риском внезапного растяжения цепи ГРМ. Статистика показывает, что эти моторы на 162% чаще выходят из строя по сравнению с аналогами других брендов. Глава Ассоциации независимых автодилеров и опытный продавец авто с пробегом Умеш Самани прямо называет этот двигатель номером один в собственном списке запретов, так как агрегаты буквально рассыпаются без видимых причин.

Стоимость восстановления премиальных внедорожников с такими дефектами может достигать 7000 долларов, а в отдельных случаях превышать 40 000 долларов. Дилеры предпочитают не рисковать собственной репутацией и финансами ради сомнительной прибыли. Любой посторонний звук при запуске такого двигателя является сигналом для немедленного отказа от покупки.

Ранее Новини.LIVE писали, какие подержанные автомобили продают в Украине с реально скрученным пробегом. Специализированное исследование рынка позволило выделить перечень моделей, которые "готовят" к реализации недобросовестные продавцы.

Также читайте о машинах с пробегом, которые пугают механиков. Некоторые модели двигателей требуют капитального ремонта еще до достижения пробега 100 000 км.